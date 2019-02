Stručnjaci: Vikend bi trebao trajati tri dana

Možete li i zamisliti da vikend traje tri dana? Ako ste odgovorili potvrdno na ovo pitanje, istog ste razmišljanja kao i ekoomski tručnjaci koji su se susreli na Svjetskom ekonomskom forumu u Švicarskoj i pritom "uzburkali" valove izjavama da bi radni tjedan trebao trajati samo do četvrtka, odnosno, vikend bi trebao trajati tri dana.

I tvrde, ne bi tu bilo gubitaka niza poslodavce ni zaposlenike, nego baš obrnuto. Donijelo bi napredak za obje strane.

Adam Grant, psiholog iz Wharton School u Pennsylvaniji, tvrdi kako bi smanjenje broja radnih sati povećalo učinkovitost zaposlenika i potaknulo ih da budu kreativniji.

"Imamo pozitivne rezulatate eksperimenata koje smo proveli, a koji su pokazali kako smanjenje radnih sati pozitivno djeluje na radnike. Učine više posla za tovrijeme, njihovi rezultati su kreativniji i imaju više želje za radom. "

Ti radnici su i odaniji i privrženiji komapniji za koju rade, dodaje Grant, jer se žele "odužiti" poslodavcu koji im je omogućio da više slobodnog vremena provedu sa svojim obiteljima.

Ekonomist i povjesničar Rutger Bregman, istog je stava, navodeći da je ova tema bila aktualna desetljećima.

The four-day working week might be closer than you think. Psychologist Adam Grant (@adammgrant) and author Rutger Bregman (@rcbregman) explain the benefits of working less. @wharton #wef19 pic.twitter.com/R6f0L8HHYs