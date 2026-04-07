Trik časnih sestara: Ova prirodna alternativa omekšivaču štedi novac i odlična je za osjetljivu kožu

U samostanima diljem regije veš se pere kako su to radili naši stari, bez agresivnih kemikalija, tj. bez omekšivača. Uz prirodno sušenje na suncu i vjetru, koje dezinficira i eliminira bakterije ostale na opranom vešu, časne sestre vrlo često koriste ovaj prirodni recept za omekšivač, prenosi Krstarica.

Jednostavan i prirodan omekšivač, odlična je prirodna verzija ovog proizvoda, a za njega vam je potrebna samo jedna čaša (oko 100 mL) alkoholnog octa i desetak kapi eteričnog ulja po želji, najčešće su to lavanda, čempres i limun. Dok alkoholni ocat i limun neutraliziraju neugodne mirise i kamenac u vodi, eterična ulja poput lavande i čempresa koriste se zbog svog umirujućeg efekta i ugodnog mirisa. Ova prirodna alternativa za skupe i agresivne omekšivače odlična je za sve one koji imaju osjetljivu kožu. Tkanina će, na ovaj način, duže zadržati svježinu i ugodne mirise.

Alkoholni ocat omekšava odjeću, razgrađuje ostatke omekšivača i deterdženta te uklanja neugodne mirise. Unatoč popularnom mišljenju, na odjeći ne ostaje neugodan miris alkoholnog octa jer taj miris kroz pranje ishlapi te neutralizira ostale neželjenje mirise. Dakle, korištenjem ove prirodne metode pranja veša, smanjit ćete mjesečne troškove i izbjeći korištenje neučinkovitih omekšivača.