Korisnici društvenih mreža otkrili najluđe seksualne fantazije koje su doživjeli - i one koje ne bi ponovili

VL
Autor
Večernji.hr
07.04.2026.
u 20:24

Možda su fantazije uzbudljive u teoriji, ali ponekad je sigurnost i udobnost starog, dobrog kreveta najbolja opcija.

Seks u troje i avanture izvan spavaće sobe među najčešćim su seksualnim fantazijama o kojima svi pričaju. No, što kažete na seks u pustinji ili skladištu? To su samo neke od neobičnih seksualnih fantazija koje su korisnici društvenih mreža priznali da su isprobali, a koje su se često završile ne baš uspješno, piše Daily Mail

U urnebesnoj raspravi na Redditu, pod naslovom ‘Koju seksualnu fantaziju ne biste preporučili ispuniti?’, korisnici su podijelili svoja neobična iskustva — često uz puno kajanja. Seks u pustinji, knjižnici ili avionu našao se među najčešćim odgovorima. Korisnik u/ElPresidente714 imao je pokušaj seksa u pustinji tijekom povratka iz Vegasa, ali tamo se susreo s ‘jezivim pustinjskim stvorenjima koja su budna noću’.

Još jedan korisnik, u/DonSmitty, ispričao je kako je njegov prijatelj iz srednje škole prelio svoju djevojku čokoladnim sirupom, uključujući i intimne dijelove. No, završilo je infekcijom zbog nesretne avanture. Pokušaj seksa u skladištu bio je još jedna neobična fantazija koja je pošla po zlu. u/isthisfark je napisao: ‘Ako ne izađete na vrijeme, možete ostati zaglavljeni iza zaključanih vrata preko noći, a onda se čuju koraci stanara koji žive u blizini’. 

Korisnik u/hot-snake-70 priznao je da otkrio da peče kada penis stavite u čašu crnog vina — eksperiment koji definitivno ne preporučuje. Upozorenje protiv seksa u knjižnici dao je korisnik u/odysseus-23, navodeći kako postoji velika vjerojatnost da vas snime nadzorne kamere.

I dok se mnogima ideja pridruživanja Mile High Clubu — seks u zrakoplovu — čini uzbudljivom, iskustvo je često razočaravajuće. u/bigindianenergy29 je napisao: ‘Mile High Club? Vjerujte mi, te kupaonice su sve manje i manje. I svi primijete, uvijek’. Mnogi su se složili da je krevet ipak najbolje mjesto za seks. u/Mundane-Garbage1003 zaključuje: ‘Većina fantazija o seksu na neobičnim mjestima brzo postane lekcija zašto ljudi preferiraju krevet’. 

U rujnu je stranica za odrasle Clips4Sale objavila zanimljive rezultate istraživanja o promjenama u preferencijama svojih korisnika. Među neobičnim fantazijama pronađeni su pojmovi kao što su BBL (želja za ženama s povećanim stražnjicama) i Giantess (fantazija o ekstremno visokim ženama).

