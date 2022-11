Stručnjaci otkrili koje vježbe će vas učiniti sretnijima i koliko dugo ih trebate raditi da to postignete

Vježbanje ima čitav popis dobrobiti: smanjuje rizik od razvoja srčanih bolesti, smanjuje mogućnost rane smrti, čini vas jačima i može povećati hormone u vašem tijelu koji vam pomažu u borbi protiv stresa i da se osjećate bolje. Kada je riječ o hormonima, endorfini su često najuže povezani s tjelovježbom, piše Huffpost.

- Endorfini su u osnovi neurotransmiteri tijela za dobro raspoloženje. Naime, oni se vežu za opioidne receptore u mozgu i sudjeluju u stvarima koje pripisujemo opioidima i narkoticima, kako u smanjenju tjelesne percepcije boli, tako i u osjećaju euforije koji se može dogoditi - rekla je liječnica Elizabeth C. Gardner.

Dok je trčanje najviše proučavano u smislu endorfina, postoje i drugi treninzi koje možete raditi kako biste dobili taj osjećaj sreće, a kada radite određene vježbe određeno vrijeme, možda ćete doživjeti dugotrajniju sreću zbog ispuštanja endorfina. Prema stručnjacima, evo kada možete očekivati navalu endorfina i koje su najbolje vježbe za to.

Neki ljudi osjećaju nalet energije 10 minuta nakon vježbanja, dok ga drugi ne osjećaju ni sat vremena nakon vježbanja. No, liječnica Gardner tvrdi da taj nalet energije koje osjećate nakon vježbanja ne mora uvijek biti rezultat endorfina.

- Stvari poput serotonina i norepinefrina, također se oslobađaju tijekom vježbanja i smatra se da se zapravo oslobađaju prije nego endorfini. Ovi drugi neurotransmiteri imaju umirujuće učinke i antistresne učinke koji vas dovode do toga da se osjećate dobro i pomažu vas potaknuti da idete vježbati. Ipak, da biste došli do pravog otpuštanja endorfina, morate duže vježbati - objasnila je Gardner.

Naime, duže kardiovaskularne vježbe imaju izraženije povećanje endorfina. Kako kaže liječnica, endorfini se oslobađaju na početku vježbanja, ali ne dosegnu vrhunac u ukupnom volumenu koji cirkulira neko vrijeme. Kada ćete doživjeti visok endorfin razlikuje se od osobe do osobe, ali se smatra kako se to događa nakon 60 minuta kontinuirane vježbe. No, liječnici tvrde da neki ljudi endorfine osjećaju već nakon 30 minuta, a neki čak i prije.

Prema Gardner, nedavna studija otkrila je da kraće vježbe umjerenog intenziteta, 15 do 20 minuta nekoliko puta tjedno, mogu dovesti do ravnomjernog povećanja endorfina. Trening umjerenog intenziteta liječnica je definirala kao kada vam je puls ubrzan, znojite se i malo ste zadihani. Dakle, iako vjerojatno nećete biti puni energije kao rezultat umjerene tjelovježbe, doživjet ćete neke osnovne učinke podizanja raspoloženja koji vas jednostavno čine sretnijima. Također, niže razine endorfina vjerojatno će vas duže držati nego visoke, te će vas poticati da ponavljate tjelovježbu umjerenog intenziteta tijekom tjedna.

Koje vježbe su idealne za oslobađanje endorfina?

Vježbe koje uključuju velike mišićne skupine i grupni fitness tečajevi idealni su za oslobađanje endorfina. Smatra se da su dizanje utega, posebno potisak s klupe, mrtvo dizanje i potisak nogama, ali i trčanje, plivanje i vožnja biciklom također odlični ako se želite osjećati sretnijima.

