Story Boutique s domaćim dizajnerima stiže u Zagreb 7. lipnja!

S predznakom #stopostohrvatskidizajn i #zajednozadomacumodu te na zadovoljstvo mnogobrojnih posjetitelja i modnih ljubitelja, Story najavljuje čak 12. izdanje omiljenog boutique eventa s potpisom 100% hrvatski dizajn.

Rezervirajte subotu, 7. lipnja u kalendaru za Story Boutique u srcu Zagreba – Masarykovoj ulici!

Foto: Story

Potpuno drugačije shopping iskustvo s posebnim promotivnim cijenama očekuje sve ljubitelje mode. Story Boutique okuplja dobro poznata domaća dizajnerska imena – Amaranthine, Becha Design, Boudoir, Bradonja & Plava, Calico Mood, Citoyenne K., Drop Co., Sopar, Duchess, Hippy Garden, Iva Tuđa , Le Šmuk , Lei Lou by Alex Dojčinović, Little Wonder, Lp design, Minami, Mammii Jewellery, Natali Jewellery, OZ Design, The All, Lukabu by Marina Jerant, Anka Jewelry, Chic IB Bags , JA by Jelena Aleksic , Minerva by Jelena Fogec , B'Roth, Džaaks by Ivana Radić, Ana’s Tie, Olga Lang Design, Earth Wind Desire…

Foto: Story

Odjevni artikli, nakit i asesoar domaćih dizajnera po promotivnim cijenama mogu se isprobati i kupiti na licu mjesta i to s posebnim popustom. Uz to, samo uz plaćanje Mastercard karticom možete ostvariti popust od 20 posto!

'Želimo podržati domaće dizajnere i hrvatsku modnu industriju kroz platformu Story Boutique s predznakom 100% hrvatski dizajn, te zajedno ukazati kako su održivi pristup modi, tzv. slow fashion, handmade proizvodi i odjevni artikli s hrvatskim potpisom nešto o čemu trebamo razmišljati i ‘prakticirati’ već danas', poručuju iz magazina Story.

Foto: Story

Partneri projekta Story Boutique – 100% hrvatski dizajn su Mastercard i Eucerin.

Pridružite nam se na cjelodnevnom modnom druženju i upoznajte svoje omiljene dizajnere, a kući odnesite probrane dizajnerske komade s hrvatskim potpisom i uljepšajte ljeto chic komadima!

Ne propustite Story Boutique u subotu, 7. lipnja 2025. godine, od 10 do 20 sati u Masarykovoj ulici u Zagrebu!

Pratite Story.hr i doznajte detalje…