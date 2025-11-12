Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Seksipil nije samo izgled

Što zapravo čini nekoga seksi? Stručnjaci otkrivaju zašto nas neki ljudi magnetski privlače

FILE PHOTO: London Fashion Week, Burberry SS26 catwalk show - arrivals
Katie Collins/REUTERS
VL
Autor
Ana Hajduk
12.11.2025.
u 23:00

Trendovi i ideali ljepote razlikuju se od kulture do kulture, ali i između generacija.

Svake godine ljubitelji pop kulture raspravljaju o izboru časopisa People za “Najseksi muškarca na svijetu”. Na toj su listi kroz desetljeća bili Brad Pitt, Jude Law, Idris Elba, Michael B. Jordan, Chris Evans… A ove je godine laskavu titulu ponio Jonathan Bailey. No, što zapravo znači biti “najseksi”? I zašto nas neki ljudi neodoljivo privlače – dok drugi, jednako lijepi, ne izazivaju isti osjećaj?

Stručnjaci tvrde da se seksepil ne svodi na fizičke osobine. On je, zapravo, kombinacija biologije, kemije, osobnosti i kulture. Kako kaže Blanca Cobb, stručnjakinja za govor tijela, za HuffPost: “Seksepil je u oku promatrača. Nekoga može privući pogled, ton glasa ili miris. Drugima će biti privlačan način na koji se netko kreće, govori ili nosi samopouzdanje.” Topao, otvoren govor tijela, samouvjeren osmijeh i prirodnost često su mnogo privlačniji od savršeno oblikovanog tijela.

Naša biologija ima veliku, možda i ključnu ulogu. Psihologinja Kelsey Latimer objašnjava kako nas privlačnost dijelom vodi nagon za razmnožavanjem, ali i ono što stalno vidimo oko sebe: “Privlačnost ima i biološke i naučene čimbenike. Na nas utječe sve — od oblina koje simboliziraju plodnost, do činjenice da nam postaje privlačno ono čemu smo često izloženi.” Simetrija lica, miris i poznatost često potiču osjećaj “klika” — onaj trenutak kad nam netko jednostavno “sjeda”.

No, stručnjaci se slažu: karakter često čini razliku. Osoba koja na prvu izgleda prosječno može postati iznimno privlačna kad upoznamo njezin humor, toplinu ili karizmu. “Osobnost može potpuno promijeniti percepciju privlačnosti,” kaže Latimer. “Samopouzdanje, šarm i karizma doslovno mogu preoblikovati način na koji nekoga vidimo.”

Blanca Cobb dodaje da su ljubaznost, empatija i emocionalna inteligencija često “tihi okidači” seksepila. Znanstveno je potvrđeno – istraživanje sa Sveučilišta Simon Fraser pokazalo je da su ljudi koji su duhoviti i karizmatični ocijenjeni privlačnijima nakon samo nekoliko minuta razgovora.

Ono što je seksi nije isto svugdje – ni u svako doba. Trendovi i ideali ljepote razlikuju se od kulture do kulture, ali i između generacija. “Standardi privlačnosti stalno se mijenjaju,” objašnjava Latimer. “Ono što je danas seksi u Americi, sutra može biti trend u Aziji – i obrnuto.” Drugim riječima, seksepil je fluidan – oblikuje ga naše okruženje, kultura, iskustvo i osobni ukus.

Dakle, ne postoji savršena formula koja određuje što je seksi. Privlačnost je mješavina biologije, osobnosti, energije i trenutka – nešto što se osjeti, ali teško objasni. Zato, iako se svijet možda ne slaže oko toga tko zaslužuje titulu najseksi muškarca godine, jedno je sigurno – seksepil nije ono što vidite, nego ono što osjećate.

Zavodljive i privlačne: Ovo su najseksipilnije žene horoskopa!
FILE PHOTO: London Fashion Week, Burberry SS26 catwalk show - arrivals
1/6
Ključne riječi
seksepil privlačnost Jonathan Bailey izgled seksi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja