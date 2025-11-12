Što zapravo čini nekoga seksi? Stručnjaci otkrivaju zašto nas neki ljudi magnetski privlače

Svake godine ljubitelji pop kulture raspravljaju o izboru časopisa People za “Najseksi muškarca na svijetu”. Na toj su listi kroz desetljeća bili Brad Pitt, Jude Law, Idris Elba, Michael B. Jordan, Chris Evans… A ove je godine laskavu titulu ponio Jonathan Bailey. No, što zapravo znači biti “najseksi”? I zašto nas neki ljudi neodoljivo privlače – dok drugi, jednako lijepi, ne izazivaju isti osjećaj?

Stručnjaci tvrde da se seksepil ne svodi na fizičke osobine. On je, zapravo, kombinacija biologije, kemije, osobnosti i kulture. Kako kaže Blanca Cobb, stručnjakinja za govor tijela, za HuffPost: “Seksepil je u oku promatrača. Nekoga može privući pogled, ton glasa ili miris. Drugima će biti privlačan način na koji se netko kreće, govori ili nosi samopouzdanje.” Topao, otvoren govor tijela, samouvjeren osmijeh i prirodnost često su mnogo privlačniji od savršeno oblikovanog tijela.

Naša biologija ima veliku, možda i ključnu ulogu. Psihologinja Kelsey Latimer objašnjava kako nas privlačnost dijelom vodi nagon za razmnožavanjem, ali i ono što stalno vidimo oko sebe: “Privlačnost ima i biološke i naučene čimbenike. Na nas utječe sve — od oblina koje simboliziraju plodnost, do činjenice da nam postaje privlačno ono čemu smo često izloženi.” Simetrija lica, miris i poznatost često potiču osjećaj “klika” — onaj trenutak kad nam netko jednostavno “sjeda”.

No, stručnjaci se slažu: karakter često čini razliku. Osoba koja na prvu izgleda prosječno može postati iznimno privlačna kad upoznamo njezin humor, toplinu ili karizmu. “Osobnost može potpuno promijeniti percepciju privlačnosti,” kaže Latimer. “Samopouzdanje, šarm i karizma doslovno mogu preoblikovati način na koji nekoga vidimo.”

Blanca Cobb dodaje da su ljubaznost, empatija i emocionalna inteligencija često “tihi okidači” seksepila. Znanstveno je potvrđeno – istraživanje sa Sveučilišta Simon Fraser pokazalo je da su ljudi koji su duhoviti i karizmatični ocijenjeni privlačnijima nakon samo nekoliko minuta razgovora.

Ono što je seksi nije isto svugdje – ni u svako doba. Trendovi i ideali ljepote razlikuju se od kulture do kulture, ali i između generacija. “Standardi privlačnosti stalno se mijenjaju,” objašnjava Latimer. “Ono što je danas seksi u Americi, sutra može biti trend u Aziji – i obrnuto.” Drugim riječima, seksepil je fluidan – oblikuje ga naše okruženje, kultura, iskustvo i osobni ukus.

Dakle, ne postoji savršena formula koja određuje što je seksi. Privlačnost je mješavina biologije, osobnosti, energije i trenutka – nešto što se osjeti, ali teško objasni. Zato, iako se svijet možda ne slaže oko toga tko zaslužuje titulu najseksi muškarca godine, jedno je sigurno – seksepil nije ono što vidite, nego ono što osjećate.