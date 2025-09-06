Što je toliko privlačno u beskrajnom skrolanju mrežama? Evo zašto i nije sve tako loše

Ponekad je to super. Naučite nove informacije, pronađete zastrašujuće točne preporuke za knjige i glazbu, gledate zabavne videe, a tu je i beskrajna inspiracija za odjevne kombinacije. No, ponekad se ništa od toga ne dogodi. Umjesto toga, upadnete u crnu rupu internetske tjeskobe. Psihologinja dr. Rebecca Ray za Fashion Journal govorila je o tome što nam to skrolanje radi mozgu i postoji li nešto što možemo učiniti kako bismo to popravili. "Kratki sadržaji poput TikTok videa mogu utjecati na mozak pokrećući oslobađanje dopamina, što dovodi do brzih naleta zadovoljstva" objašnjava mi dr. Ray.

Dakle, kad vidite briljantno nostalgičan video o nečijoj Tumblr fazi kad je imao 14 godina, dobijete dozu dopamina koja tjera da nastavite skrolati i tražite sljedeći video koji će izazvati zadovoljstvo. Postoji i nešto što se zove paraliza uzrokovana skrolanjem. Ponekad se ljudi osjećaju doslovno paralizirano zbog mobitela. Primjerice, ostanu 'zarobljeni' na kauću, umjesto da izađu u šetnju. "Paraliza skrolanjem nastaje zbog kombinacije faktora, kao što su dopaminom potaknuti sustav nagrađivanja, strah od propuštanja i stvaranje navika," objašnjava dr. Ray.

Dakle, da ne biste propustili nešto na internetu, zanemarujete ono što se događa u stvarnom životu; to ima savršenog smisla, zar ne? "Stalna novost i beskonačne mogućnosti skrolanja na društvenim mrežama također mogu pojačati ovo ponašanje," kaže dr. Ray. Izgleda kao težak ciklus koji treba prekinuti. Dr. Ray odgovorila je i zašto osjećamo potrebu da gledanjem u mobitel dok radimo druge aktivnosti s više ekrana, poput gledanja televizije ili rada na laptopu. "Dva ekrana pružaju osjećaj multitaskinga i stimulacije, ispunjavajući potrebu mozga za novostima i sprečavajući dosadu," kaže mi. Dakle, kad sam na mobitelu, imate iluziju produktivnosti, nešto poput kupovanja nove školske opreme umjesto da pišete seminarski rad... No, što učiniti?

Iako bi vjerojatno bilo učinkovito, brisanje svih aplikacija s mobitela čini se pomalo dramatičnim. Dr. Ray naglašava važnost postavljanja zdravih granica s mobitelom. Preporučuje određeno vrijeme bez ekrana, postavljanje vremenskih ograničenja za aplikacije i sudjelovanje u aktivnostima koje zahtijevaju dugotrajnu koncentraciju. "Pronalaženje alternativnih aktivnosti koje ispunjavaju slične potrebe za povezivanjem i zabavom također može pomoći," kaže ona. Dakle, dok čekate tramvaj, umjesto da izvadite mobitel, možete se svjesno potruditi pročitati nekoliko stranica knjige. Ili možda, dok gledate televiziju, može staviti mobitel u drugu sobu kako bih seriji koju pratite posvetili punu pažnju.

Na kraju, Dr. Ray uvjerava da, unatoč lošoj reputaciji, društvene mreže i kratki sadržaji imaju neke psihološke prednosti. "Mogu pružiti osjećaj zajednice, samoizražavanja i kreativnosti, kao i biti izvor zabave i inspiracije.“ Kao i sa svime u životu, ključ je u umjerenosti, a to možete postići promjenom načina na koji koristite svoj mobitel.

