Što je muškarcima i ženama najprivlačnije kod pripadnika suprotnog spola? Istraživanje otkrilo istinu!

Pri odabiru romantičnog partnera u igri je niz čimbenika – od osobnosti, interesa, do smisla za humor – no fizička privlačnost često ima ključnu ulogu u prvom dojmu. Mnogi tvrde da imaju svoj “tip”, no najčešće nisu ni svjesni što ih zapravo privlači. Upravo se time pozabavila nedavna znanstvena studija, pokušavajući otkriti koje dijelove lica muškarci i žene najviše primjećuju kod suprotnog spola, piše Best Life.

Istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu The Laryngoscope provelo je istraživački tim s Mayo Clinic i Mayo Clinic Alix School of Medicine. Cilj im je bio otkriti koja regija lica najviše utječe na percepciju privlačnosti – i to ne temeljem subjektivnih izjava, već uz pomoć tehnologije za praćenje pogleda.

U eksperimentu je sudjelovalo 154 ispitanika kojima su prikazane fotografije 40 osoba različitog spola, rase i dobi – sve s neutralnim izrazom lica i bez šminke. Sudionici su podijeljeni u tri skupine: jedna je ocjenjivala privlačnost, druga tražila moguće tragove estetskih zahvata, dok treća nije dobila nikakve posebne upute. Kamera za praćenje pogleda zabilježila je na koje su dijelove lica najčešće gledali.

Rezultati su otkrili zanimljive razlike. Dok su sve skupine uglavnom gledale u središnje dijelove lica (oči, nos, usta), oni koji su ocjenjivali privlačnost zadržavali su pogled dulje na donjoj trećini lica – osobito na ustima i obrazima.

Kada su u pitanju razlike među spolovima, pokazalo se da muškarci češće gledaju u usta žena kada im pripisuju visoku razinu privlačnosti, dok žene više pažnje posvećuju očima i kosi muškaraca. Kod osoba koje su ocijenjene kao manje privlačne, pogled je češće bio usmjeren na čelo i vrat.

Za razliku od dosadašnjih istraživanja koja su se oslanjala na samoizvještaje, ova studija koristi objektivne metode promatranja – tehnologiju praćenja pogleda – i pritom koristi stvarne, nemanipulirane fotografije. Ipak, autori ističu određena ograničenja: promatranje dvodimenzionalnih slika ne može u potpunosti zamijeniti interakciju licem u lice, a i osobna iskustva, preferencije te kulturni utjecaji imaju snažan utjecaj na pojam ljepote.

Zanimljivo je i što bi ovi rezultati mogli značiti za područje estetske kirurgije – pružajući uvid u to koje karakteristike najviše utječu na dojam privlačnosti, pacijenti bi mogli donositi informiranije odluke i izbjegavati nepotrebne zahvate.

Znanstvenici predlažu daljnja istraživanja koja bi uključila i dodatne faktore poput simetrije lica, teksture kože, izraza lica te čak i zvuk glasa – kako bi se bolje razumjela kompleksna slika onoga što nas privlači kod drugih.

GALERIJA: Boja očiju ne utječe na privlačnost - ali ova je osobina iznenađujuće seksi, otkriva studija