Stjuardesa otkriva: 'Ovako možete provjeriti imate li stjenice u hotelskoj sobi'

Iako puhanje po madracu može izgledati kao neobičan početak odmora, upravo na taj način stjuardesa koja se boji stjenica može mirno odahnuti prije nego se uvuče u krevet, prenosi nypost.com. “Prva stvar koju radimo u svakoj hotelskoj sobi je provjera stjenica,” objasnila je Hannah, stjuardesa iz Chicaga, na svom TikToku. “Stjenice privlači ugljični dioksid koji izdišete,” rekla je. Ona i njezin ujak, s više od 13 godina iskustva u avioindustriji, podijelili su svoje najbolje savjete o tome kako namamiti te sitne krvopije... “Dakle,” nastavila je Hannah, “podignem kutove madraca i počnem disati odnosno puhati po krevetu.” Stručnjaci tvrde da ugljični dioksid koji izdišemo, u kombinaciji s toplinom našeg tijela, privlači stjenice.

Također je utvrđeno da je “CO2 učinkovit kao alternativno sredstvo za uklanjanje stjenica skrivenih u zaraženim kućanskim predmetima poput odjeće, obuće, knjiga, elektronike, kauča i drugih,” prema entomolozima sa Sveučilišta Rutgers. Većina ljudi učinila bi sve kako bi eliminirala ove štetnike iz svakodnevnog života, osobito u velikim gradovima poput Pariza i New Yorka, gdje su poznate po tome što se brzo šire. Putniku American Airlinesa nedavno je pokvaren let prvom klasom od New Yorka do Detroita nakon što je uočio stjenicu kako mu se penje uz nogu… “Stavio sam je na salvetu kako bih je pokazao stjuardesi, koja je odmah obavijestila kapetana putem interkoma,” napisao je uzrujani putnik na Redditu, dodavši sliku kukca kao dokaz. “Nadam se da nijedna nije završila u mom ruksaku ili prtljazi.”

Kako bi ova stjuardesa osigurala da ni ona ni njezina online publika ne završe u krevetu s ovim napastima dok su na putu, Hannah preporučuje: “Povucite sve plahte dolje i provjerite kutove kako biste vidjeli ima li kukaca. Druga stvar koju možete učiniti je staviti sapun na kraj kreveta,” dodala je. “Sapun privlači stjenice.” I dok se sve to može činiti smiješnim, Hannah inzistira da ugriz ovih dosadnih kukaca nije nimalo smiješan. “Stjenice nisu šala,” upozorila je. “Kada vas ugrizu, ugrizi mogu biti bolni, crveni, veliki i uzrokuju oticanje.”

