Šest godina je na ruci imao penis: 'Napokon mi je presađen na pravo mjesto!'

Malcolm MacDonald (49) iz Thetforda u Velikoj Britaniji 2014. je godine izgubio svoj ud zbog teške infekcije. Liječnici iz londonske sveučilišne bolnice su mu stvorili novi koji su privremeno pričvrstili na njegovu ruku. Planirano je bilo da se operacija premještanja na pravo mjesto obavi 2018., ali zbog zdravstvenih komplikacija to nije bilo moguće. Ipak, on će ostati zapamćen kao prvi čovjek kojem je transplantiran penis s ruke na pravo mjesto, piše The Sun.

Nakon dugog čekanja na bolničkim listama, suočavanja s tehničkim poteškoćama i izazova pandemije koji su dodatno produžili njegovu agoniju, Malcolm je konačno nakon šest dugih godina dočekao ono što je toliko nestrpljivo čekao.

VEZANI ČLANCI:

Kirurzi su uzeli kožni transplantat s Malcolmove ruke te oblikovali u oblik penisa. Potom su formirali uretru i postavili dvije cijevi kako bi omogućili mehaničku erekciju putem pumpice. Novi penis je bio spojen na Malcolmovu podlakticu, gdje je nekoliko godina "rastao" kako bi bio spreman za operaciju pričvršćivanja na pravo mjesto koja je trajala 9 sati. Kako bi još više zadovoljili Malcolma s novim penisom, kolegijalni liječnici su se dogovorili da će mu dodati još pet centimetara na originalnu duljinu.

MacDonald se s infekcijom borio nekoliko godina prije nego što su mu prsti na rukama i nogama pocrnili, a ubrzo nakon njih ista je sudbina zadesila i njegov penis. Sve to dogodilo se 2014. godine kada mu je penis jednog dana samo otpao. "Znao sam da će se to dogoditi i već sam prošao kroz sve stadije očaja, pa sam ga samo pokupio s poda i bacio u smeće. Za mene je to bilo kao u horor filmu", priznao je. Vrijeme prije operacije, priznaje Malcolm, bilo je jedno od najgorih razdoblja u njegovom životu. Okrenuo se alkoholu i zanemario svoje dvoje djece.

"Osjećao sam se kao sjenka čovjeka, moj život se raspao jer nisam imao samopouzdanja", ispričao je. Međutim, kada je doznao da uskoro ide na operaciju i kada je ugledao svoj novi penis po prvi put, promijenio se. "Moja sreća u životu nije bila baš najbolja do sada, no ne može se pogoršavati zauvijek, zar ne?", rekao je Malcolm koji se susreo s niz zanimljivih situacija s penisom na ruci.

"Većinu vremena sam ga skrivao u majicama dugih rukava, no povremeno bi se dogodilo da ga netko primijeti. U tim sam slučajevima govorio da je 'paketić' u mom rukavu diktafon koji svuda nosim, što je čudno, ali ne čudnije od istine", prisjetio se. Jednom ga je prilikom starija gospođa u dućanu zamolila da joj dohvati nešto s visoke police, pri čemu mu je penis ispao iz rukava i zamahnuo joj je njime pokraj glave.

Njegov neobično pozicionirani ud, kaže MacDonald odlično je mjesto za držanje rezervnih strelica dok igra pikado. S penisom se i sprijateljio te mu je dao ime Jimmy, prema nadimku kojim su se on i prijatelji zvali ada su bili djeca. "Ovaj penis je definitivno moj prijatelj. Bit će ovo odlična priča za unuke. Da se ne mogu smijati penisu na ruci, to stvarno ne bi imalo smisla", dodaje Malcom.

Muškarac se na Redditu požalio na svoj život s 'mikropenisom': 'Ljubavni život mi je noćna mora'