OPTIMISTI OD ROĐENJA

Stigao je mjesec malenih šarmera: Listopadske bebe imaju odvažan duh i unose sklad u obitelj

02.10.2025.
u 06:00

U vrtiću su listopadska djeca uglavnom omiljena. Vole društvo, lako sklapaju prijateljstva i imaju razvijen osjećaj empatije

Listopadske bebe pravi su maleni šarmeri. Rođene u mjesecu u kojem se priroda polako povlači u mir, ali i pokazuje svu svoju raskoš boja, djeca rođena u mjesecu koji upravo otvaramo u sebi nose zanimljivu kombinaciju smirenosti i vedrine. Astrologija ih veže uz horoskopske znakove Vage i Škorpiona, a znanstvena istraživanja povezuju ih s optimističnijim pogledom na svijet, većom društvenošću i izraženom kreativnošću.

Karakter tih mališana oblikuje se kroz dvije glavne crte: pravednost i upornost. Vage, koje obilježavaju prvu polovicu mjeseca, od najranijih dana pokazuju smisao za ravnotežu. To su bebe koje vole mir, puno se smiju i lako umiruju kada osjete sklad u okolini. Škorpioni, s druge strane, dolaze s nevjerojatnom energijom i snagom volje. Njihova radoznalost i odlučnost znaju iznenaditi roditelje već u prvim godinama jer se ne predaju lako i uvijek traže vlastiti put.

U vrtiću su listopadska djeca uglavnom omiljena. Vole društvo, lako sklapaju prijateljstva i imaju razvijen osjećaj empatije. Često prepoznaju kada netko treba podršku i bez ustručavanja je pružaju. Vage će u igri biti posrednici i paziti da nitko ne bude zapostavljen, dok će Škorpioni biti vođe igara, uvijek puni ideja i hrabrosti te u svakom trenutku spremni na izazov.

U školskim klupama listopadske bebe pokazuju ozbiljnost i ambiciju. Znaju biti natjecateljski nastrojene, ali ne pod svaku cijenu. Važno im je da se trud i znanje vrednuju pravedno. Zanimljivo je da istraživanja sugeriraju kako su djeca rođena u jesenskim mjesecima, uključujući listopad, često uspješnija u sportovima i akademskim postignućima, vjerojatno zbog kombinacije biološke zrelosti i mentalne fokusiranosti.

Roditelji često ističu da listopadska djeca unose poseban sklad u obiteljski život. Ona su topla, privržena i vole rutinu, ali istovremeno imaju unutarnju snagu kojom guraju naprijed cijelu obitelj. Uz osmijeh koji razoružava i odlučnost koja se vidi već u najranijim koracima, listopadske bebe zaista su mali znak da jesen može biti jednako svijetla i topla kao i ljeto.

