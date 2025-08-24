Stalno ste žedni? Liječnik je naveo šest grešaka koje uzrokuju kroničnu dehidraciju

Tijekom ljeta, kada su temperature visoke i tijelo se znojenjem brže hladi, mnogi ljudi osjećaju stalnu potrebu za vodom. Osjećaj žeđi u tim trenucima često je znak da organizam pokušava nadoknaditi izgubljenu tekućinu i održati ravnotežu. Ipak, ako žeđ postane učestala i pretjerana, to može biti upozorenje da se u tijelu događa nešto više od obične dehidracije. Kronična dehidracija dovodi do potencijalnih promjena u raspoloženju, energiji, performansama vježbanja, koncentraciji, pa čak i kardiovaskularnoj funkciji.

Dr. Harry Jarrett, voditelj znanosti i istraživanja u tvrtki za dodatke prehrani Heights, naveo je najčešće pogreške u hidrataciji koje uočava, a savjetovao je i kako ih ispraviti, piše Daily Express. "Hidratacija nije samo gašenje žeđi. Ona je temeljna za održavanje optimalnog rada gotovo svakog fiziološkog sustava, posebno mozga", objasnio je liječnik. Prva na redu je mišljenje da sve tekućine podjednako hidriraju. Kava, čaj, gazirana pića i voćni sokovi ne hidriraju jednako kao voda. Mnogi su diuretici ili puni šećera. Podaci Heightsa pokazuju da se 39 posto ljudi oslanja na gazirana pića, a 35 posto na kavu tijekom toplog vremena. Ove opcije zapravo mogu povećati gubitak vode. Dr. Jarrett preporučio je vodu ili napitke s dodatkom elektrolita da bi se učinkovitije održala hidratacija.

Druga greška je ne povećavanje unosa vode tijekom toplinskih valova. Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) je preporučila oko 6-8 čaša vode, oko 1,5 do 2 litre, dnevno u umjerenim uvjetima. No, s višim temperaturama, vaše tijelo gubi tekućinu znojenjem, čak i prije nego što se počnete kretati. Na visokim temperaturama, vaše potrebe se lako mogu udvostručiti na tri litre ili više samo da bi sustavi radili. Neprilagođavanje u skladu s tim može vas ostaviti umornima, zbunjenima ili dovesti do nesvjestice.

Također, ne biste trebali ignorirati rane simptome dehidracije. Čak i pad tjelesne vode od jedan do sva posto može narušiti pamćenje, budnost i kognitivne performanse. U nedavnom istraživanju tvrtke Heights, 39 posto ispitanika prijavilo je umor, a 24 posto maglu u mozgu više puta tjedno. Do trenutka kada osjetite žeđ, vaše tijelo je već u blagom pad. Najbolja strategija je redovito pijenje tijekom dana, a ne samo kada osjećate žeđ.

Četvrta greška koju dr. Jarrett često vidi je preskakanje nadoknade elektrolita. Kada se znojite, tada gubite više od same vode jer gubite i ključne elektrolite poput natrija, kalija i magnezija koji su bitni za funkciju živaca i mišića. Ipak, Heights je otkrio da 67 posto ljudi čak ni ne zna što su elektroliti. Bez njih, rehidracija je nepotpuna, a performanse, i fizičke i mentalne, pate.

Ne biste trebali čekati da se pojavi žeđ jer je ona kasni znak upozorenja. Do tada, krvni tlak, kontrola temperature i funkcija pamćenja već mogu biti ugroženi. Liječnik je savjetovao ravnomjerno raspoređenu naviku pijenja, posebno prije i nakon izlaganja toplini ili vježbanju, nadoknađujući i tekućinu i elektrolite.

I posljednja greška je neuspjeh u pravilnoj rehidraciji nakon aktivnosti. Čak i umjerena tjelovježba može uzrokovati gubitak između 0,5 i 1,5 litara na sat kroz znoj i disanje. Cilj je konzumirati barem 1,5 puta veću količinu izgubljenu unutar dva sata nakon završetka, po mogućnosti s elektrolitima. To pomaže u vraćanju i hidratacije i ukupne tjelesne funkcije.