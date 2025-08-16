Jedete li ju i vi svakodnevno? Liječnica upozorila na skrivenu opasnost superhrane

U životu vrijedi zlatno pravilo, a to je da je umjerenost ključ. Bilo da je riječ o prehrani, tjelovježbi, estetskim zahvatima ili čak hobijima, pretjerivanje često nosi više štete nego koristi. Mnoge navike i aktivnosti, koje u malim količinama mogu biti korisne ili bezopasne, u prevelikoj mjeri mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i dobrobiti. Tako je objavljeno važno zdravstveno upozorenje nakon što je jedna simulacija otkrila što se događa ako odlučite jesti određenu "superhranu" svaki dan. Ako se superhrana konzumira pravilno, donosi brojne koristi. No, ako se pogrešno pripremi ili jede, može završiti kobno.

Sigurno smo u nekom trenutku svi pokušali okusiti zdravije opcije hrane, a pojam "superhrana" sve češće koriste fitness influenceri na društvenim mrežama. No, jedna superhrana koja se iznova i iznova spominje sada dolazi s upozorenjem, iako se često promovira kao prehrambeni "superjunak", piše LADbible. Kako njihova popularnost raste, tako je liječnica upozorila na jednu moguću neugodnu nuspojavu koja bi se mogla sve češće pojavljivati. Chia sjemenke bogate su omega-3 masnim kiselinama za snagu mozga, vlaknima za zdravlje crijeva i proteinima za rast mišića.

Mnogi ih posipaju po jogurtu, miješaju u smoothieje, a također stavljaju i u pudinge. "Chia sjemenke mogu poboljšati san. Prirodno su bogate triptofanom, aminokiselinom koja igra ključnu ulogu u sintezi melatonina. Također jačaju zube i kosti. Važan su izvor hranjivih tvari koje doprinose zdravim zubima i kostima, a kalcij u njima također pomaže u sprječavanju karijesa", objašnjeno je u simulaciji na kanalu 5 Minute Fitness.

No, mnogi ljudi griješe u pripremi chia sjemenki. Tako se jednom mladiću gelasta masa zaglavila u jednjaku nakon što je pojeo zbog apsorbirane vode. Prema Healthlineu, sjemenke mogu apsorbirati i do 12 puta svoje težine kada su izložene tekućini. Dr. Rebecca Rawl, liječnica koja je liječila mladića, rekla je da je konzistencija usporediva s plastelinom, a slučaj je objavljen u časopisu "American Journal of Gastroenterology" 2014. godine. Mladić je prošao kroz zahtjevnu intervenciju za uklanjanje mase.

"Popularnost chia sjemenki raste i mislim da će se takvi slučajevi pojavljivati sve češće", rekla je Rawl. Da biste sigurno uživali u chia sjemenkama, počnite s jednom do dvije žlice (oko 14 grama) dnevno da biste ih lakše unijeli u svoj probavni sustav. Healthline je predložio namakanje sjemenki u vodi, mlijeku ili soku najmanje 10-15 minuta, a po mogućnosti preko noći. Time se izbjegava opasan efekt lijepljenja koji može dovesti do gušenja ili začepljenja.