Spojite ugodno s korisnim: Evo koja seks poza troši najviše kalorija

Tko kaže da vam za dobar trening trebaju utezi i sprave? Strast među plahtama nije dobra samo za ljubavni život – može poslužiti i kao itekako učinkovita fitness rutina. Telezdravstveni pružatelj NowPatient lansirao je svoj “sexercise kalkulator” – razigrani alat koji otkriva koliko kalorija sagorijevate u pojedinim pozama. Spoj zabave i zdravlja nikad nije bio očitiji, piše New York Post.

Seksualna edukatorica Emma Hewitt za The Healthy savjetuje: “Pobrinite se da ste siti i hidrirani jer, da biste od seksa dobili značajniji trening, trebate ciljati na punih 30 minuta”. To je lakše reći nego učiniti – jedno istraživanje pokazalo je da prosječni odnos traje tek nešto više od pet minuta. Dakle, želite li da se vaš seks pretvori u ozbiljan kardio, morat ćete produžiti trajanje.

Na vrhu ljestvice NowPatientovog kalkulatora nalazi se poza butter churner (“miješalica maslaca”; poznata i kao squat thruster). U 30 minuta muškarac ovom pozom sagori 211 kcal, a žena 106.

Kako bi ste izveli ovu pozu, žena leži na leđima s podignutim nogama i bokovima, dok muškarac čuči iznad i prodire odozgo. Ova poza je sve samo ne lagana – zahtijeva snagu, fleksibilnost i angažira cijelo tijelo. Bonus? Odlična je i za stimulaciju G-točke ili P-točke.

Drugo mjesto pripada seksu u stojećem položaju. Pri njemu muškarac sagorijeva 198 kcal, a žena 145. Ova poza traži snagu trupa i gornjeg dijela tijela, posebno ako partner podiže partnericu. Mana? Prema jednom istraživanju, samo 17% žena u ovoj pozi doživi orgazam.

Na trećem mjestu po kalorijama, ali na prvom po ženskom zadovoljstvu - doggy style. Za vrijeme ove poze muškarac gubi 182 kcal, a žena 103 kcal. Također, za muškarca ova je poza odlična kardio vježba, dok žena angažira gluteuse i kvadricepse. Istraživanja pokazuju da čak 79% žena u ovoj pozi doživi orgazam – više nego u bilo kojoj drugoj.

Ne zaboravite predigru

Ono što kalkulator ne uračunava? Predigra. Maženje, ljubljenje i oralni seks također troše kalorije – i to više nego što mislite. Primjerice, žena od 70 kg može sagorjeti 145 kalorija u pola sata masaže. Dakle, ako želite kombinirati zadovoljstvo i trening, možda je vrijeme da preskočite teretanu i isprobate – akciju u spavaćoj sobi.