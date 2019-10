'Spavala sam sa svojim kolegom i njegovom djevojkom, a sada ne želim ostaviti dečka'

- Nedavno sam imala fantastičan seks s kolegom i njegovom djevojkom, a zauzeta sam. I dalje želim biti sa svojim dečkom, ali ne osjećam krivicu jer sam željela eksperimentirati sa svojom seksualnošću- napisala je djevojka koja se za pomoć obratila Deidre, savjetnici portala The Sun.

Ispričala je kako su se upoznali kada su oboje imali 17 godina i sada su zajedno već pet godina. Tvrdi kako im je seksualni život jako dobar, ali bi voljela da su malo otvoreniji za seks u troje ili promjena partnera.

- Nedavno sam mu to spomenula. a on se uzrujao. Upoznali smo se dok smo bili mladi i on je donedavno bio jedini muškarac s kojim sam spavala. Želim iskusiti više - nastavila je.

Uspjela je u svojem naumu kada ju je kolega pozvao da se u krevetu pridruži njemu i njegovoj djevojci. Priliku nije odbila, a sada je muči to što njen kolega smatra da bi seks u troje trebao postati redovan.

- Imam veliku dilemu. Ne želim povrijediti svog dečka ili napustiti našu sjajnu vezu - niti ga želim povrijediti spavajući s drugim momcima ili čak djevojkama, ali ako to ne učinim imat ću veliku neispunjenu potrebu - dovršila je.

- Je li to uistinu "duboka neispunjena potreba" koja proizlazi iz unutarnjeg napora ili su to radoznalost i strah od nestanka stvoreni društvenim medijima i internetskom pornografijom? - upitala ju je Deidre i nastavila kako je za stabilnu vezu važno da osoba ne bude sebična.

