Spasila je brojne živote beskućnika jednom jednostavnom stvari - vrećicom od čipsa!

Ova 45-godišnjakinja znala je da udruga Surviving the Streets UK nema dovoljno vreća za spavanje za sve kojima je potrebno. To ju je dovelo do humanitarne i prekrasne ideje - napravila je vreću za spavanje od vrećica za grickalice i svoju priču podijelila za metro.co.uk.

Ova kreativna humanitarka iz Hastingsa s glačalom je "spojila" 150 praznih vrećica za girickalice kako bi napravila jednu vreću. "Na dnevnoj bazi pomažemo stotinu ljudi, ali ne dobivamo nikakve novce tako da smo ostali bez vreća za spavanje. Htjela sam napraviti nešto da olakšam ljudima koji žive na ulici, da im bude toplo i suho.", rekla je Pen i nastavila: "Bila sam budna jednu noć i pomislila kako bi bilo dobro leći u veliku vrećicu čipsa i na taj način se zaštiti od vlage i hladnoće."

Foto: Privatna arhiva

Pen je pozvala ljude da joj šalju prazne vrećice čipsa i grickalica diljem Velike Britanije i primila ih je nekoliko tisuća. Potrebno je 150 komada za jednu vreću za spavanje. Posloži ih u plastiku i one služe kao izolacija. "Ove vreće spasit će živote, bilo je sve ili ništa. Živimo u odbačenom društvu, ali ne moramo sve plaćati."

Beskućnici su zaista sretni, zahvalni. "Koriste ih na razne načine, spavaju u njima po noći, a po danu im služe kao spremnici. Jedan čovjek živio je u autu četiri godine rekao mi je kako će vreća biti fantastična za to, a drugi koji je spavao s dvije vreće za spavanje, kaže kako mu je sada potrebna samo jedna – moja."

Foto: Privatna arhiva

"Strašno je da moram ovo raditi - živimo u jednoj od najbogatijih zemalja na svijetu, a ja sjedim i radim vreće za spavanje od praznih vrećica za grickalice.", požalila se Pen.

Do današnjeg dana, tim od osam volontera izradio je preko 10 vreća i podijelio ih potrebitima u Hastingsu, a planiraju sada krenuti na Eastbourne. Pen sada potiče druge da počnu raditi vreće, a u planu joj je kreirati šatore i pončo.