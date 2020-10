Skrivena mjesta na pripitomljenoj obali odre: Od vreve metropole udaljena nekoliko desetaka kilometara

Krda konja i goveda koji mirno pasu na velikim, prostranim pašnjacima, svinje i ovce koje se slobodno šeću uz njezin tok i pokoji dabar. Prizori su to koji se mogu vidjeti pokraj rijeke Odre, od vreve glavnoga grada udaljene tek nekoliko desetaka kilometara. Barem ako želimo doći do njezina dijela koji teče kroz Zagrebačku županiju.



Zbog svog vijugavog toka i na mjestima teško dostupne i divlje obale te zato što u nju utječe mnogo sitnih rječica i potoka, prozvali su je “turopoljskom Amazonom”. Ipak, stanovnici naselja uz samu rijeku uspjeli su “pripitomiti” njezine dijelove pa se povremeno može naletjeti na koju uređenu plažicu ili drveni mol, poput onih u Selcu. Mogu se u tom mjestu vidjeti i ostaci starog Selečkog mosta, koji je 1946. sagradila vojska, a trenutačno je stara konstrukcija srušena i čeka se obnova. Šetnjom uz tok susresti se može i pokoji ribič, okolni putevi idealni su i za bicikliste, a vode, među ostalim, do pitoresknog mjestašca Veleševca, kojim dominira velika crkva svetog Petra, jedan od najreprezentativnijih i najzanimljivijih primjera Gesamtkunstwerka u hrvatskoj neogotici 19. stoljeća.

Foto: Privatna arhiva

Termin koji definira umjetničko djelo koje nastaje ravnopravnom i naglašenom suradnjom više umjetnosti sasvim je logičan bilo kome tko stane ispred i prošeta se velikom građevinom. I povjesničari umjetnosti reći će da svojom arhitekturom i unutrašnjom opremom ima malo premaca u hrvatskoj umjetnosti 19. stoljeća. Ipak, crkva dosad gotovo da nije bila istraživana budući da je župni arhiv izgorio u posljednjim danima Drugog svjetskog rata. A odmah pored je i močvarni zaljev – Savišće, savski rukavac kojim često plivaju labudovi.



Povijest Veleševca vezana je uz plemićku obitelj Thurn i Taxis koja je kod današnje osnovne škole u Veleševcu posjedovala posjed, tzv. Marof. To sada poljoprivredno zemljište stanovnici Veleševca i danas zovu “gospodska zemlja”. Veleševec, jednako kao i Selce, nalaze se u općini Orle, a i druga mjesta jednako su živopisna i svako ima zanimljivu povijest. Usto, Vrbovo Posavsko skelom “povezuje” lijevu i desnu obalu Save, a da biste bili sigurni da vozi, uvijek možete nazvati skelara, čiji je broj mobitela lako dostupan online.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Izvorno je bila sagrađena od drva. Jedina obrambena utvrda u Turopolju – dvorac Lukavec – prvi se put u pisanim izvorima spominje 1256., a u današnjem obliku, opkoljen vodom, s kulama za bočnu obranu sa 70 puškarnica i visokim ulaznim tornjem, dovršena je 1752. godine. Iznutra se može pogledati tijekom jurjevskih svečanosti, a u blizini je i drvena kurija Modić–Bedeković iz 1806. godine, koja se otvara uz prethodnu najavu Muzeju Turopolja.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

Kako su živjeli stari Rimljani, može se vidjeti u blizini rijeke Save, u naselju Šćitarjevu. Tamo se na 2500 četvornih metara nalaze ostaci starog antičkog grada iz doba Rimskog Carstva, koji je pretvoren u arheološki park, a može se pogledati do 1. studenoga. Naseobinu su Rimljani osnovali u 1. stoljeću poslije Krista, a sve do kraja 4. st. bila je glavno upravno, političko i kulturno središte tog dijela Panonije. Dodatne informacije potražite u Arheološkom muzeju.

