Škorpion godišnji horoskop 2024: Mogli bi učvrstiti osobne odnose, a nazire se i odlična poslovna prilika

LJUBAV: Već ste se navikli na Uran protiv vas koji svako malo donese neku ishitrenost ili ekstravaganciju u odnosu. Ove će se godine ljubavni markeri pojačati sa Saturnom i Neptunom vašoj prirodnoj 5. kući ljubavi, pa će nezaobilazna nervoza mjesto ustupiti i ponekoj zrelosti, neuobičajenoj ozbiljnosti, zahtjevnosti tipa da se traži strpljenje ili slično. Ono što je bitno jest da ćete se sa svime

nositi i više nego dobro, štoviše, takve će situacije pridonijeti učvršćivanju vaših osobnih odnosa i na neki će ih način čak stabilizirati. Kao hladnokrvni po prirodi, sve prihvatite i izići ćete kao pobjednik. Samo izdržite. Jupiter u Biku do 26. 5. sve će to i ublažiti. Iskoristite povoljno aspektiranu Veneru od 12. 3. do 8. 4., potom od 18. 6. do 12. 7. te posebno od 24. 9. do 18. 10., kad je u vašem

znaku.

KARIJERA: Tijekom proljeća moguć je neočekivano dobar ugovor koji će vas iznenaditi ili dogovor neke suradnje koja će imati isti efekt. Budite spremni i otvoreni za takve mogućnosti. Istina, isto to proljeće donijet će i jednu eklipsu, 8. 4., u vašem 6. polju službe i radnog mjesta, pa tih dana možete očekivati neke novosti ili promjene. Sve ostalo događat će se standardno i više-manje uhodano, a vi ćete balansirati najbolje što znate. Vaš će fokus ove godine biti više na privatnim temama ili onima povezanima s djecom i mladima, a posao ćete (osim prije spomenutih situacija) odrađivati nekad čak i napamet. Ipak budite budni, kako dobru proljetnu priliku ili promjenu

ne biste dočekali nespremni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sa svim nervozama znat ćete se suočiti na pravi način jer ćete imati dovoljno podupirućih aspekata da isplivate. Zato će borbe koje budete vodili biti u konačnici vama u korist, i to ako budete svjesni da trčite maraton, a ne kratku prugu.

