Siromašni 70-godišnji par putuje svijetom i otkrili su kako im to ide za rukom

Jedno od najčešćih pitanja mnogih upućeni onima koji putuju svijetom je zasigurno: Kako uštediš novce za takvo putovanje?

No, putovanje nemora značiti samo noćenje u luksuznim hotelima s bazenima i poslugom u sobu, organizirani skupocjeni izleti i sl. Mnogi putnici danas upravo su sasvim suprotnog stila, putuju na način da troše minimalni iznos.

Takvi su i Vihjan i Mohana, 70- godišnji indijski par koji putuje svijetom, a dosada su obišli 23 lokacije. Bili su u mogućnosti štedjeti tek 26 kuna dnevno. Vihjan je prije 56 godina otvorio malu prodavaonicu čaja Sree Balaji Coffee House u Kochiju, lučkom gradu u Indiji, a danas između 300 i 350 kupaca posjeti njihov web shop dnevno.

Priču o ovom paru objavio je na Twitteru Anand Mahindra, predsjednik Mahindra grupe i otada je video o ovom paru postao pravi hit, ali i inspiracija. Posvetili su svoj život putovanjima koji su ih tvrde, jako promijenili. Između ostalih lokacija, boravili su i u Singapuru, Švicarskoj, Brazilu, Argentini, New Yorku...

They may not figure in the Forbes Rich list but in my view, they are amongst the richest people in our country.Their wealth is their attitude to life. The next time I’m in their town I am definitely dropping by for tea & a tour of their exhibits.. pic.twitter.com/PPePvwtRQs