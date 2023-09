Sestra blizanka svoju kćer nije nazvala po njoj: 'Rekla sam da mi se ne javlja dok to ne ispravi!'

Davanje imena novorođenčetu velika je stvar za roditelje, a sve ide brže i lakše ako su odmah svjesni da se niti jedan izbor neće svima svidjeti i da neće moći svima udovoljiti. Jedna je žena tako na Redditu ispričala kako se razočarala razljutila kada je shvatila da njena sestra neće svoje tek rođeno dijete nazvati po njoj; a njenu je odluku, kaže, doživjela kao šamar. Ispričala je da je, kada su sestra i njen suprug otkrili da će dijete nazvati po nekom posebnom u njihovim životima, što je nju navelo na misli da će se nećakinja zvati kao ona, no roditelji nisu imali istu viziju... "Zapravo su me zezali govoreći mi da je ime tajna i da je u čast nekog posebnog. Imala sam sve razloge misliti da je riječ o meni, no na kraju su je nazvali Athena, što mi nije imalo nikakvog smisla. To mi je bio velik udarac", priznala je, a bračnom je paru tada rekla da joj se, ako ne isprave svoju 'grešku', više nikad ne trebaju javiti.

"Bila sam toliko ljuta da sam ih oboje nazvala i rekla im da mi se ne javljaju ako se ne predomisle oko imena jer sam očekivala njihovo priznanje za sve što sam za njih napravila. Osim toga, sestra i ja smo blizanke, a prilično je očekivano svoje prvorođeno dijete nazvati po svom blizancu/blizanki", napisala je.

Njen je post očekivano među korisnicima brzo izazvao raspravu, ali i negodovanje oko ženinog stava. "Vaša sestra nije dužna nazvati svoju bebu po vama, bila vam blizanka ili ne. Dali ste njoj i njenom suprugu ultimatum da vas ne kontaktiraju dok to ne isprave jer ste 'uno napravili za njih'?! Dobro da niste rekli da su vam obećali dati svoje prvorođeno... Nemoj ljudima svoje usluge trljati na lice, dijeliti im ultimatume i naplaćivati ih", napisala je jedna osoba.

"Iako je možda uobičajeno djeci davati imena po članovima obitelji, mislim da bi, ako ste vi i sestra bliske, bilo prilično zbunjujuće da se dijete zove po vama, a često se družite. Svaki put kad netko pozove vas ili djevojčicu, ne biste znali na koju misli... Djecu se eventualno naziva po nekim daljim, a dragim ili pak preminulim članovima obitelji, samo tada to ima smisla...", dodala je druga korisnica, a prenio Mirror.

