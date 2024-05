Seksualni terapeuti otkrili: Ovih sedam stvari nikada ne bismo radili tijekom seksa!

Seksualni terapeuti su stručnjaci za širok raspon pitanja u spavaćoj sobi. Putem terapije razgovorom, oni pomažu svojim klijentima riješiti probleme kao što su nizak ili neusklađen libido, tjeskoba zbog seksa, seksualni sram i nemogućnost postizanja orgazma. Oni također mogu pomoći ljudima da istraže svoju seksualnost, fantazije, fetiše i mnoge druge stvari.

Na temelju njihovog dugogodišnjeg profesionalnog iskustva, pitali smo ove seksualne stručnjake što oni osobno izbjegavaju u spavaćoj sobi. Evo što kažu, piše Huffpost.

Nikada ne bih probao nešto novo bez pristanka partnera: Jedno od pravila seksualnog terapeuta Toma Murraya je da nikada ne eksperimentira u spavaćoj sobi bez da prethodno razgovara sa svojom partnericom i dobije njihovo odobrenje. "Područje intimnih odnosa je široko i raznoliko, pružajući beskrajne mogućnosti za otkrivanje radosti, zadovoljstva i povezanosti. Ali istraživanje novog terena bez pristanka obiju strana može izazvati nelagodu, izdaju povjerenja, pa čak i ozljede," rekao je Murray, autor knjige "Making Nice With Naughty". Razgovor o vašim seksualnim željama i ograničenjima potiče poštovanje, osigurava da su obje strane na istoj stranici i gradi iščekivanje, rekao je. "Dobar seksualni odnos ovisi o ovakvoj vrsti razgovora jer osigurava da je svako istraživanje utemeljeno na dopuštenju i uzajamnoj znatiželji, jačajući vezu i poboljšavajući iskustvo za obje strane”, dodao je Murray.

Nikada ne bih glumila orgazam: Seksualna terapeutkinja Mary Hellstrom, klinička supervizorica u The Expansive Group, nije od onih koji se pretvaraju da doživljava orgazam. "Naša kultura je jako usmjerena na 'rezultate', čak i posebno kada je u pitanju seks. Neki od najboljih seksualnih iskustava koje sam imala nisu uključivali vrhunac ni za mene ni za mog partnera”, rekla je. Zapravo, odbijanje lažiranja orgazama je granica koju je sama sebi postavila. "To mi pomaže da sredim svoje iskustvo užitka i decentriram očekivanje da 'dobar seks' uvijek mora uključivati nevjerojatan ​​orgazam", rekla je. “Manje pritiska znači više zabave.”

Ne kontroliram partnerove seksualne fantazije: Seksualna terapeutkinja Nazanin Moali, voditeljica podcasta “Sexology”, ne pokušava kontrolirati partnerove fantazije, niti se zbog njih osjeća ugroženo. Uostalom, fantazije su prirodni dio naše seksualnosti, primijetila je. I dobro je imati na umu da nisu svi zainteresirani za odglumljivanje scenarija iz svoje mašte. "Različiti čimbenici, kao što su naše okruženje, razina stresa, životno razdoblje i iskustva iz djetinjstva, pridonose onome što nas uzbuđuje”, rekla je Moali. “Uobičajeno je da naši partneri imaju fantazije koje možda ne uključuju nas, a za većinu pojedinaca fantazija ne znači kršenje dogovora o vezi. Prihvaćanje naših jedinstvenih želja i razumijevanje složenosti naše seksualnosti može poboljšati intimnost i povezanost koju dijelimo.”

Nikada se ne bih posramila svog partnera zbog onoga što ih uzbuđuje: Seksualna terapeutkinja Incia A. Rashid iz The Expansive Group ne daje nepristojne ili bezosjećajne primjedbe o nečemu za što partner izražava interes zbog čega bi se on onda osjećao posramljeno. "Izazivanje nekoga da doživi sram poništit će njegov osjećaj sigurnosti. To se odnosi na sve aspekte intimnosti, kao što je način na koji se osoba predstavlja svojim partnerima ili prijedlozi za istraživanje od svojih partnera." Terapeutkinja dodaje i kako je radila sa ženama koje njihovi partneri posramljuju zbog "najsitnijih stvari" - poput toga kako njeguju svoje stidne dlake ili kakvo donje rublje nose. “Ne možete iskusiti istinsku seksualnu slobodu ako ste posramljeni”, rekla je.

Ne sramim se toga što dopuštam da mi misli lutaju tijekom seksa: Kao seksualna terapeutkinja, Hellstrom se ne grdi zbog povremenog upuštanja u mentalne fantazije tijekom seksa. Biti potpuno u trenutku je sjajno, ali "također je potpuno normalno da um odluta kada smo u transcendentalnom prostoru erotskog", objasnila je. "Ako moj um krene putem prisjećanja prošlih trenutaka ili maštanja o novim scenarijima tijekom seksa, dopuštam svom umu da putuje tim stazama bez prosuđivanja", rekla je Hellstrom. “Ovo mi također omogućuje da nježno vratim pažnju na sadašnji trenutak kada sam za to spremna. Manje srama znači više zabave!”

Ne krivim sebe za partnerove probleme s erekcijom: Moali ne pretpostavlja da su problemi s erekcijom njezinog partnera njezina krivnja. Ljudi često ove probleme u spavaćoj sobi shvaćaju osobno, što samo pogoršava situaciju, iako to zapravo može biti posljedica stresa, poremećaja spavanja, fizioloških problema ili drugih uzroka. “Ne odražava se na nečiju privlačnost ili kemiju ako se vaš partner suočava s izazovima; to jednostavno može biti posljedica lošeg sna", objasnila je Moali. "Umjesto da se povlačite ili ignorirate problem, bolji pristup je da ih pitate: 'Kako ti mogu pomoći sada?' Njegujmo okruženje koje podržava!"

Ne izbjegavam neugodne razgovore o seksu: Seksualna terapeutkinja Janet Brito, osnivačica Škole seksualnog zdravlja, rekla je da joj je prioritet emocionalna intimnost i otvorena komunikacija o seksualnim preferencijama u spavaćoj sobi. Naravno, te razgovore nije uvijek lako voditi, ali oni su sastavni dio zadovoljavajućeg seksualnog života. "Važno je razgovarati o onome što donosi zadovoljstvo i otvoreno i suosjećajno rješavati sve prepreke", rekla je. "Moj cilj je izbjeći kritiku i umjesto toga se usredotočiti na izražavanje potreba i želja dok povećavam uzbuđenje kroz intimne, ljubazne i potvrđujuće radnje. To potiče pozitivan ciklus povezanosti, čime se poboljšava seksualna intimnost."

