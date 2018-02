Šaljete škakljive fotke i poruke partneru? Evo što to znači

Procjenjuje se da 80 posto ljudi svojim partnerima šalje škakljive poruke i fotografije. I dok se neki zbog toga osjećaju prisnije, kod drugih to može naštetiti vezi.

Većini je cilj s nekom eksplicitnom porukom ili fotografijom održati partnera zainteresiranim, pogotovo ako se radi o dužoj vezi. Kako je pokazalo novo istraživanje sa sveučilišta u Alberti, ljudi koji često šalju takve poruke imaju visoki stupanj seksualnog zadovoljstva, no njihova veza može patiti na druge načine, prenosi Business Insider.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 615 odraslih Kanađana i Amerikanaca koji su u vezama, a proučavale su se njihove seksualne navike. Podijeljeni su u četiri grupe: oni koji ne šalju seksi poruke, oni koji ih šalju samo tekstom, oni koji ih redovito šalju i oni koji ih šalju jako često.

Rezultati su pokazali da takvo dopisivanje stvara prisnu vezu s partnerom, no da su oni koji često šalju takve poruke nesigurniji i manje predani. Također, za njih je vjerojatnije da gledaju pornografiju i flertuju s drugim ljudima na društvenim mrežama. 'Seksi dopisivanje, čini se, nije odlika zdrave veze. Moja interpretacija je da su oni koji šalju seksi poruke fokusiraniji na seksualni dio veze i zanemaruju druga područja', rekao je profesor Adam Galovan.

Galovan objašnjava da bi to mogao biti rezultat novih tehnologija koje uzimaju prednost stvarnoj interakciji s partnerom. 'Umjesto da razgovaraju i uživo se upoznaju, ljudi žele prečicom do dobre veze bez da odrade težio dio posla - razgovor, slušanje i provođenje kvalitetnog zajedničkog vremena. Oni to žele odmah', objasnio je profesor.

Zaključak je da, ako si partneri vjeruju i na takvo dopisivanje gledaju kao dobru stvar, ono neće naštetiti njihovoj vezi. No, iako je seks važan, a želite ozbiljniji odnos, važno je da ne ignorirate ostale stvari.

Pogledajte i galeriju: Seksi sportašica objavila fotku bez gaćica, milijuni ljudi 'podivljali'