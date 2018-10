Seks nakon raka dojke: "Mislila sam da je suprug sa mnom iz sažaljenja"

- Moj bračni život bio je kao iz bajke. Suprug i ja izvrsno smo se slagali, a ljubavni život bio nam je fantastičan. Uživali smo u seksu do te mjere da sam 12 tjedana nakon rođenja prvog sina ponovo ostala u drugom stanju. Sve se promijenilo onoga dana kad sam pod prstima osjetila kvržicu - svjedoči za Cosmopolitan tridesetogodišnja Lucy. Naš mlađi sin imao je tek 6 mjeseci kad se dojenje polako počelo pretvarati u pakao. Svaki pokušaj hranjenja završavao je krvarenjem iz bradavice. Obratila sam se savjetnicima za dojenje, a u njihovim odgovorima iščitavalo se samo jedno: "Moraš se jače potruditi". Tada sam otkrila kvržicu u dojci i na neki način osjetila olakšanje - nije do mene, kvržica je problem!

Osjećaj olakšanja brzo je zamijenio strah. Imala sam 31 godinu, dvoje male djece i agresivni oblik raka dojke. Nisam ni sanjala što me čeka: preda mnom su bile pune tri godine borbe s bolešću, dvostruka mastektomija, kemoterapija, zračenje i liječenje trastuzumabom. Također, medicinski mi je inducirana menopauza.

U samo nekoliko godina od zdrave i aktivne tridesetogodišnjakinje pretvorila sam se u 71-godišnju ženu. Na meni je sve bilo sasušeno, odstranjeno, bila sam bez kose i prekrivena ružnim pjegama. Nitko me ne bi prepoznao na fotografijama iz tog perioda mog života. U mojoj blizini nije bilo osobe s kojom bih mogla razgovarati o tome kako se osjećam pa sam se pridružila grupi podrške za žene s rakom dojke. Sve žene u grupi imale su više od 60 godina.

Moram li spominjati da je u to vrijeme moj seksualni život bio ravan nuli? Zbog medicinski inducirane menopauze bila sam mrzovoljna i ćudljiva, a želja za seksom posve me napustila. Ni moj suprug nije znao što bi, bio je potpuno izvan sebe. Jednom prilikom odveo me na izlet da proslavimo posljednju kemoterapiju, zapravo, nadao se da će naše druženje završiti u krevetu. U to vrijeme bila sam posve bez kose, a znojila sam se nekontrolirano. Pomislila sam kakvog to pervertita od muža imam koji se "pali" na ćelave žene u raspadnom stanju.

Vlastitog supruga smatrala sam čudakom vjerujući pritom da je sa mnom samo iz sažaljenja. No, istina je bila drugačija. Moj suprug volio me i onda kad sam ja mrzila samu pomisao na sebe. Čak i kad nisam više imala vlastite grudi on me volio i više od svega želio je voditi ljubav sa mnom.

Kad prestanete voljeti seks to je jedan tragičan trenutak u vašem životu. A proces izliječenja nije ništa lakši. Ni sama ne znam koliko je vremena trebalo proći da ojačam kao osoba i ponovo zavolim sebe. U tom procesu veliku ulogu odigrala je moja kosa koja je nakon nekog vremena ponovo izrasla. Drugi važan trenutak bio je dan kad su mi liječnici na mjesto gdje su nekad bile moje grudi ugradili implatante. Polako sam počela vjerovati da me suprug neće ostaviti zbog druge žene.

Prije četiri godine vratila mi se mjesečnica. Mislila sam da umirem, da imam neki novi zastrašujući oblik raka zbog kojeg krvarim. Zapravo se moje tijelo polako budilo iz ružnog sna i to je bio još jedan trenutak koji mi je puno pomogao u životu.

Kad razmišljam o godinama borbe s rakom vidim ženu koja se osjećala posve izolirano. Sve moje prijateljice živjele su svoje bezbrižne živote, kupovale su bikinije i odlazile na putovanja. Ja sam ostajala sama sa sobom i svojim životom stare i umorne žene.

Danas, punih sedam godina nakon dijagnoze opet sam ona stara. Ovo iskustvo naučilo me koliko snage ima u meni. Shvatila sam da mi ne pomažu grupne terapije i slične metode jačanja samopouzdanja. Svoje sam strahove liječila hipnozom i čašom vina nakon svake kemoterapije, a ljeti sam odlazila na Ibizu i partijala s gomilom sretnih ljudi.

Činila sam to na svoj način, a takvu kakva jesam me suprug i djeca vole najviše na svijetu.