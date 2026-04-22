Umjesto prve bračne noći – hitna pomoć: Mladenka se onesvijestila pred gostima, a razlog je šokirao sve!

Vjenčanja su zamišljena kao najsretniji dan u životu, no Danielle Crowther upozorila je buduće mladenke da ne moraju reći "uzimam" svakoj čašici koja im se ponudi nakon ceremonije. Svojeg je novopečenog supruga stavila na rani test zavjeta "u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti" nakon što su je na kraju velikog dana bez svijesti unijeli u vozilo hitne pomoći. Ova majka jednog djeteta udala se za svog partnera Lewisa Crowthera, s kojim je bila u vezi dvije godine, trećeg travnja. Kako je ispričala, dan je počeo bez problema u matičnom uredu u Canterburyju u Kentu, prije nego što su se pridružili svojih četrdeset gostiju na svadbenom primanju.

Danielle (31) je objasnila kako zbog tjeskobe i stresa uoči vjenčanja nije uspjela ništa pojesti dok se spremala, no tijekom večeri gosti su joj neprestano dodavali pića. Miješala je različite vrste alkohola i tvrdi da se uopće ne sjeća koliko je popila, navodeći da je to bila najpijanija noć u njezinu životu, koja je kulminirala gubitkom svijesti. Njezin suprug Lewis pozvao je hitnu pomoć nakon što su gosti primijetili da ne reagira na pozive i dodire. Na sreću, bolničari su utvrdili da je jednostavno bila teško alkoholizirana te je nisu morali prevesti u bolnicu.

Iako kaže da joj je bilo neugodno kad se probudila i saznala što se dogodilo, Danielle sada cijeli incident smatra smiješnim i zabavnom anegdotom. Jedan od gostiju objavio je snimku večeri na internetu, a video je prikupio više od 41.000 pregleda. Na snimci se vidi kako gosti piju žestoka pića prije nego što mladenku podižu sa stolice, a iduća scena prikazuje je bez svijesti u stražnjem dijelu vozila hitne pomoći, još uvijek u vjenčanici. Danielle je sama komentirala snimku riječima: "O moj Bože, kako prokleto neugodno", prenosi Daily Mail.

Nakon što su je odveli kući, obitelj joj je ujutro prepričala sve detalje. "Sve je bilo u najboljem redu, išlo je glatko. Na primanju su mi stalno dodavali pića, sjela sam pored svog mališana i jednostavno me nije bilo. Mora da sam zaspala, ali nisam reagirala. Popila sam puno pića, žestica, svega. Miješala sam različite stvari, a stvarno sam se trebala držati jednog pića. To se dogodilo u zadnjih pola sata primanja", ispričala je Danielle. Priznala je da se osjećala užasno i da joj se sve vrtjelo u glavi. Kaže da nije namjeravala toliko piti, ali sve pripisuje velikom stresu koji je osjećala zbog vjenčanja.

Domaćica iz Whitstablea u Kentu sada smatra da je ovaj incident na neki način čak i poboljšao vjenčanje jer se danas svemu može smijati. "Svi su se smijali. Sljedeće jutro su mi sestra i obitelj ispričali što se dogodilo i pomislila sam: 'O moj Bože.' Plesala sam, a onda sam otišla sjesti pored svog sinčića. Sjela sam na stolicu i jednostavno se ugasila", prisjetila se. "Moj suprug je također smatrao da je smiješno, ali i on je poprilično popio. Gledajući unatrag, to je učinilo dan boljim, smiješno je. Nije uništilo vjenčanje."

Na kraju, novopečena supruga ima jasan savjet za sve buduće mladenke kako bi izbjegle njezinu sudbinu. "Poručila bih mladenkama da jedu dok se spremaju i da ne piju na prazan želudac. Ja nisam mogla ništa jesti zbog stresa", zaključila je, dodavši kako je vjenčanje planirala oko šest mjeseci nakon što ju je Lewis zaprosio poslije samo nekoliko mjeseci veze, iako su se poznavali godinama.