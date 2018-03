Smrtnost od ove vrste raka u našoj zemlji je među najvišima u Europi. Teška je to istina s kojom se svakog dana uz oboljele i njihove obitelji suočavaju hrvatski liječnici. Zabrinjavajući su podaci Hrvatske lige protiv raka koji govore da dnevno od raka dojke umru dvije do tri žene.

Ususret Danu narcisa koji se u subotu, 24. ožujka od 10 do 14 sati održava na Trgu bana Josipa Jelačića, uspješne hrvatske onkologinje donose vlastita iskustva u borbi protiv raka dojke i upozoravaju na važne korake koji će jednog dana možda upravo vama spasiti život.

Ova bolest može se dogoditi svima nama, a upravo tome svjedoči doc.dr.sc.Vesna Ramljak, prim. dr. med., predsjednica udruge Europa Donna Hrvatska, koja se nakon dugogodišnjeg pomaganja pacijentima oboljelim od raka prije nekoliko godina i sama našla u njihovoj ulozi, oboljevši od raka dojke.

„Nakon bolesti nisam ista prema sebi, puno toga se promijeni, počinje se život i zdravlje cijeniti u neopisivim dimenzijama. Sada zaista znam kako je biti u ulozi onkološkog pacijenta, zaista znam pa ih ipak bolje razumijem i imam još veću potrebu pomoći im.“ – kaže dr. Ramljak.

"Ženi s blizanačkom trudnoćom morala sam reći da ima rak dojke"

Usprkos velikom broju smrti od raka dojke, svaki pa i najmanji uspjeh naše hrabre suputnike u liječenju ove opake bolesti tjera kako bi spasili što više života. Samo jedno ozdravljenje snažno utječe na život pacijenta i liječnika, a zajednička pobjeda nikada se ne zaboravlja.

“Sjećam se trudnice koja je nosila blizance, a kojoj sam morala priopćiti da ima rak dojke. Tri života istovremeno! Iako sam ja ta koja pacijentima ulijevam nadu i ohrabrujem ih na putu ozdravljenja, ovaj put je mene moja pacijentica Darja tješila i ohrabrivala. Danas ima dva sina i djevojčicu koji sretno odrastaju uz svoju majku i ona sretna živi među njima. Nikada je neću zaboraviti. Ima rođendan dan prije mojeg pa se je tada posebno sjetim i zahvalim Bogu što mi ju je poslao u život. Od nje sam puno naučila!“ – kaže dr. Ilona Sušac, specijalistica onkologije i radioterapije i dopredsjednica Hrvatske lige protiv raka.

Kako bismo se u Hrvatskoj s radošću sjećali što više ovakvih sretnih završetaka iznimno je bitno podizanje svijesti o važnosti prevencije raka dojke. Upravo zbog toga, Hrvatska liga protiva raka, Europa Donna Hrvatska i Grad Zagreb pozivaju na 22. Dan narcisa, posvećen podizanju svijesti i borbi protiv raka dojke. Na trgu bana Josipa Jelačića posjetitelje očekuje edukacija o prevenciji najćešće zloćudne bolesti žena, podjela edukativnih letaka i simbolična humanitarna podjela narcisa.

“Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar na trgu će postaviti mobilni mamograf u kojem će žene od 40 do 49 godina te one starije od 70 imati jedinstvenu priliku obaviti mamografiju bez uputnice i plaćanja pregleda. One koje tog dana ne uspiju obaviti ovu dijagnostičku pretragu moći će se predbilježiti i bit će pozvane na ovaj pregled u slijedećim danima u Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.”- zaključio je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo dr.sc. Vjekoslav Jeleč, dr.med.

