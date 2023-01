Saznali ste da vas je partner prevario? Stručnjakinje otkrile što biste trebali napraviti

Saznanje da je partner imao aferu može poljuljati vaš svijet i biti emocionalno razorno iskustvo za vas i vašu obitelj. Na kraju krajeva, to je izdaja povjerenja koja može dovesti do mnoštva drugih briga o vašem obiteljskom životu, vašoj budućnosti, ali i vašem zdravlju - stres, loša prehrana, nesanica i općenito slabo fizičko stanje je ono što nastupa nakon saznanja da vas je voljena osoba prevarila. No, postoje neki trikovi i savjeti koji će vam pomoći da se vratite u svakodnevnu rutinu i da shvatite što želite, piše She Knows.

Uzmite predah i ne sramite se plakanja

- Jako često ljudi ne daju sami sebi dovoljno vremena ni prostora da se emocije slegnu. Ako želite vrištati, vrištite - u jastuk, radije, nego na partnera. Ako želite plakati, plačite - kaže Piper S. Grant, psihologinja.

Oslonite se na prijatelje

Obratite se najboljim prijateljima za koje znate da vas podržavaju i ne osuđuju.

- Prijatelji će vjerojatno biti ljuti što vam je voljena osoba ovo učinila i bit će prepuni savjeta što trebate napraviti, a to može biti jako zbunjujuće i otežati vam situaciju. Zato birajte nekoga tko će razumjeti sve i biti uz vas - objašnjava psihologinja.

Pokušajte shvatiti zašto i kako se to dogodilo

Nemojte sami donositi zaključke već slušajte što partner govori.

- Možda nećete htjeti čuti detalje, ali htjet ćete stvoriti cijelu sliku o situaciji i dobiti odgovore na pitanja zašto i kako se to dogodilo - kaže Bethany Ricciardi, savjetnica za veze i seks.

Odmaknite se od svega

Gdje ste saznali da vas je prevarila voljena osoba? Jeste li sigurni? Osjećate li se ugodno ostati kraj te osobe? Ako živite zajedno, a vama nije ugodno trenutno biti kraj njega ili nje, prenoćite kod roditelja ili prijatelja - vodite računa prvenstveno o sebi.

- Stvari mogu izmaknuti kontroli jer ste povrijeđeni, pa je možda bolje otići negdje drugdje dok ne odlučite što i kako dalje - tvrdi savjetnica.

Provjerite se

Ako ste dugo bili s partnerom i više niste koristili nikakvu zaštitu, odite kod liječnika provjeriti svoje trenutno stanje. Ljudi nisu svjesni koliko se brzo šire spolne bolesti, a simptoma najčešće nema.



Shvatite da niste vi krivi

- Kakva god situacija bila, vaša polovica je to napravila, a vi se ne smijete osjećati krivima i odgovornima - rekla je Lori Bizzoco, stručnjakinja za veze.

