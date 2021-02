'Saznala sam da moj suprug još uvijek viđa ženu koja nas je razdvojila prije sedam godina'

- Upravo sam saznala da moj suprug još uvijek viđa ženu koja nas je razdvojila prije sedam godina. Vjerovala sam mu kad mi je rekao da je prekinuo vezu s njom, ali sada sam ponovno slomljena - napisala je jedna žena za The Sun.

Iako ga je prije sedam godina izbacila iz kuće jer mu više nije mogla vjerovati, nastavili su voditi posao zajedno. Nitko od njih nije tražio rastavu tako da su još uvijek u braku i još uvijek su bili bliski. Jedino što je nedostajalo u njihovoj vezi bio je seks, iako su nekoliko puta završili ponovno u krevetu.

- Oduvijek sam bila odlučna prema svojim zavjetima i on je znao da, ako ih jednom prekrši, to će biti kraj naše veze. Nakon pet godina braka, otkrila sam njihovu vezu. Kada sam ga pitala, on je sve porekao, ali njegova ljubavnica mi je sve priznala. Idući dan je rekao da je prekinuo vezu, no prije par tjedana sam saznala da su još uvijek zajedno. Rekla sam mu da je mora ostaviti ili da napuštam posao. Jednostavno se osjećam tako slomljeno - nastavila je.

- Vjenčani ste na papiru, ali tu sve završava. Dugo niste bili u pravoj vezi i vrijeme je da prihvatite da je gotovo. Teško vam je, ali da ste vi pronašli ljubav negdje drugdje u proteklih 12 godina, rekli biste svom suprugu i očekivali da će to prihvatiti. Završili ste vezu, ali duboko u sebi, nadali ste se da će vam se vratiti. Vrijeme je da priznate da je kraj - odgovorila joj je Deidre.

