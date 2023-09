Svekrva ju je tražila da napravi DNK test kad je rodila svoje dijete: 'Sada joj se osvećujem zbog toga'

Žena se našla u teškoj situaciji nakon što je luda glasina ozbiljno izmaknula kontroli. Novopečena mama objasnila je da je kolegica na poslu počela širiti laži da su ona i njezin prijatelj bili u ljubavnoj vezi, pa čak i da je on otac njezine nerođene bebe. I dok su se ona i njezin suprug uzdigli iznad te drame i pustili odjelu ljudskih resursa da riješi situaciju, njezini su svekar i svekrva saznali i odlučili uzeti stvari u svoje ruke zahtijevajući test utvrđivanja očinstva, prenosi Mirror.

Otišavši na Reddit kako bi podijelila svoju priču, napisala je: 'Upravo sam rodila svoju bebu i odbila sam dopustiti da je obitelj mog muža vidi'. Objašnjavajući kako je došlo do toga, nastavila je: 'Na poslu sam vrlo bliska sa svojim kolegom koji je oženjen muškarac. Prijatelji smo neko vrijeme. Još jedna naša kolegica bila je zaljubljena u njega ili tako nešto, ali on je oženjen pa joj se nije svidjela odbijenica. Iznijela je neke optužbe o njemu kako bi mu se osvetila'.

'Jedna od njih je da sam imala aferu s njim. Bila sam trudna u to vrijeme i moj suprug nikada nije vjerovao u glasine jer se volimo', nastavila je, 'Međutim, njegova me obitelj ne voli. Zahtijevali su testiranje moje bebe i ja sam to odbila, ali je moj suprug tada stao na njihovu stranu jer uvijek izbjegava sukobe'.

Žena je otkrila da su napravili test dok je bila trudna jer je njezina svekrva inzistirala na tome. Nakon što je dokazano da je ženin muž doista otac djeteta, njegova obitelj sada sve želi pomesti pod tepih i pretvarati se da ni u jednom trenutka nije sumnjala. Nepotrebno je reći da im je žena odbila dopustiti da vide svoju unuku.

Nastavila je: 'Oni nisu dio moje obitelji. Nikad im se nisam sviđala i nisu mogli čak ni zadržati svoje sumnje zbog glasina čak i ako je to značilo slomljeno srce njihova voljenog sina i raspad njegova braka. Svi me vrijeđaju i govore da imaju prava na moje dijete, ali nitko mi se nije ispričao'.

Ova majka je objasnila i da je njen oženjeni kolega koji je optužen da je otac njezine bebe oslobođen svega što mu se stavljalo na teret nakon što se umiješala policija. Rekla je: 'Idiotska kolegica bila je dovoljno glupa da je svojoj najboljoj prijateljici poslala poruku o svojim planovima. Ona više ne radi s nama'.

Očito je da su svi bili na strani žene, ali nisu svi smatrali da bi sva krivnja trebala pasti na njezinu svekrvu. Jedna je osoba napisala: 'Nije seronja, ali muž ti je slab i to je problem. Imao je pravo na testiranje, ali ne zbog obitelji. Ili vjeruje ili ne vjeruje, ne može se skrivati ​​iza svoje obitelji'.

Druga se korisnica složila, napisavši: 'Ne mogu ni zamisliti kakvu je emocionalnu patnju (posebno tijekom trudnoće) proživjela jer je njezin partner nije čuvao. Postoji netko tko joj duguje ispriku, i ne samo ispriku, nego iskupljenje, a to je njezin suprug, a ne toliko obitelj njezina supruga. Udala se za njega, a ne za njegovu obitelj. Okriviti njegovu obitelj je pošteno, ali bojim se da je to i način da se ne prizna šteta koju je učinio. To je kao da krivite ljubavnicu za prevaru. Žao mi je zbog onoga kroz što prolazi'.

'Izgovor za 'izbjegavanje sukoba' je takva glupost', napisao je treći, 'On je sebična kukavica kojoj je potpuno cool ostaviti vlastitu ženu i dijete da plivaju s morskim psima koje je on umiješao. Mora biti na popisu 'Zabranjen pristup' s mnogima od njih dok ne shvati da je 'nezauzimanje strana' kada je gomila nasilnika protiv jedne osobe 1000% zauzimanje strana'.

