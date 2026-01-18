Naši Portali
miris djetinjstva

RECEPT DANA Kao ona iz bakine kuhinje: Najukusnija pita od jabuke

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
18.01.2026.
u 09:00

U nadjev možete dodati šaku sjeckanih oraha ili grožđica natopljenih u rumu.

Miris svježe pečene pite od jabuka koji se širi kućom odmah budi uspomene na djetinjstvo i bakinu kuhinju. Ova klasična poslastica spoj je prhkog tijesta i sočnog, mirisnog nadjeva od jabuka, cimeta i vanilije. Tajna savršene pite krije se u pravim sastojcima i ljubavi s kojom se priprema. Ako želite ispeći pitu koja će biti mekana, mirisna i puna okusa – baš kao što ju je radila baka – isprobajte ovaj provjereni recept!

Sastojci za pitu od jabuke:

Za tijesto:

  • 300 g glatkog brašna
  • 150 g maslaca (hladnog, narezanog na kockice)
  • 1 jaje
  • 2 žlice šećera
  • 1 prstohvat soli
  • 1 žličica praška za pecivo
  • 3 žlice hladne vode

Za nadjev:

  • 5-6 većih jabuka 
  • 100 g šećera (može i smeđi šećer)
  • 1 vanilin šećer
  • 1 žličica cimeta
  • 1 žlica limunovog soka
  • 1 žlica gustina (ili krušnih mrvica za upijanje soka)

Priprema: U posudu stavite brašno, šećer, sol i prašak za pecivo. Dodajte hladan maslac i prstima utrljajte u suhe sastojke dok ne dobijete mrvičastu smjesu. Dodajte jaje i hladnu vodu te umijesite glatko tijesto. Oblikujte kuglu, zamotajte u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku najmanje 30 minuta. Jabuke ogulite, naribajte ili narežite na tanke ploške. Pomiješajte ih sa šećerom, vanilin šećerom, cimetom i limunovim sokom. Ako su jabuke jako sočne, dodajte gustin ili krušne mrvice. Tijesto podijelite na dva dijela. Prvi dio razvaljajte i položite u namašćen kalup za pitu. Rasporedite nadjev od jabuka. Drugi dio tijesta također razvaljajte i položite preko jabuka ili izrežite trakice i složite rešetku. Pitu pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180°C oko 40-45 minuta, dok ne poprimi zlatno-smeđu boju. Ostavite da se malo ohladi, pospite šećerom u prahu i uživajte u savršenom okusu domaće pite od jabuka!
pita od jabuka recept dana recept

