RECEPT DANA Kao ona iz bakine kuhinje: Najukusnija pita od jabuke

Miris svježe pečene pite od jabuka koji se širi kućom odmah budi uspomene na djetinjstvo i bakinu kuhinju. Ova klasična poslastica spoj je prhkog tijesta i sočnog, mirisnog nadjeva od jabuka, cimeta i vanilije. Tajna savršene pite krije se u pravim sastojcima i ljubavi s kojom se priprema. Ako želite ispeći pitu koja će biti mekana, mirisna i puna okusa – baš kao što ju je radila baka – isprobajte ovaj provjereni recept!

Sastojci za pitu od jabuke:

Za tijesto:

300 g glatkog brašna

150 g maslaca (hladnog, narezanog na kockice)

1 jaje

2 žlice šećera

1 prstohvat soli

1 žličica praška za pecivo

3 žlice hladne vode

Za nadjev:

5-6 većih jabuka

100 g šećera (može i smeđi šećer)

1 vanilin šećer

1 žličica cimeta

1 žlica limunovog soka

1 žlica gustina (ili krušnih mrvica za upijanje soka)

Priprema: U posudu stavite brašno, šećer, sol i prašak za pecivo. Dodajte hladan maslac i prstima utrljajte u suhe sastojke dok ne dobijete mrvičastu smjesu. Dodajte jaje i hladnu vodu te umijesite glatko tijesto. Oblikujte kuglu, zamotajte u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku najmanje 30 minuta. Jabuke ogulite, naribajte ili narežite na tanke ploške. Pomiješajte ih sa šećerom, vanilin šećerom, cimetom i limunovim sokom. Ako su jabuke jako sočne, dodajte gustin ili krušne mrvice. Tijesto podijelite na dva dijela. Prvi dio razvaljajte i položite u namašćen kalup za pitu. Rasporedite nadjev od jabuka. Drugi dio tijesta također razvaljajte i položite preko jabuka ili izrežite trakice i složite rešetku. Pitu pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180°C oko 40-45 minuta, dok ne poprimi zlatno-smeđu boju. Ostavite da se malo ohladi, pospite šećerom u prahu i uživajte u savršenom okusu domaće pite od jabuka!