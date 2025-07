Restoran Rivica spoj je bogate tradicije i suvremenog hedonizma na krčkom sjeveru

Na sjevernom dijelu otoka Krka smjestio se Omišalj, mjesto bogato poviješću i kulturom, jedno od najstarijih mjesta na otoku koje je naseljeno još od pretpovijesti. Šetnica uz more, bajkovite plaže i brojni događaji prava su pozivnica da posjetite ovaj najsjeverniji krčki gradić i na jedinstven način doživite neka davna vremena. A nešto južnije smjestio se restoran Rivica u Njivicama koji vas sjajnom ponudom poziva da doživite pravu gastronomsku čaroliju.

Lokacija koja govori za sebe

Antički lokalitet Mirine smješten između Omišlja i Njivica jedna je od onih lokacija čija će vas atmosfera odmah vratiti u prošlost. Arheološki park Fulfinum jedna je od najatraktivnijih lokacija na otoku koja jednostavno poziva da zablista u duhu starih vremena, a želja da kulturna baština oživi bila je sjajna podloga za manifestaciju “Antički dani” koja donosi dašak starog Rima 18. i 19. srpnja, uz bogat program uprizorenja života iz doba antike kroz gladijatore, vojsku, antičke zanate, svirače, žonglere i brojne gurmanske delicije u režiji restorana Rivica, koji je pripremio meni dostojan antičkog dvora.

Ovaj kultni otočki restoran postao je sinonim za vrhunsku gastronomsku ponudu koja će oduševiti i one najzahtjevnije. Osim gastronomskih delicija iz ruku chefova koji već preko 20 godina stvaraju prava mala remek-djela na tanjuru, restoran Rivica oduševit će vas i jednako sjajnom uslugom konobara – Ante i Matije, s preko 40 godina ugostiteljskog iskustva, koji će svaki posjet pretvoriti u jedinstveni doživljaj. Ova gastronomska priča započela je još 1934. godine, u tada malom ribarskom selu. Prošle godine ovaj je restoran proslavio okruglih 90, no ono što odmah možemo reći jest da su u ovom slučaju to samo brojke. Restoran Rivica ostao je dosljedan kvalitetnoj mediteranskoj kuhinji i samo vrhunskim namirnicama.

Foto: Restoran Rivica

Svježije ne može

Najbolje iz mora, vrhunsko maslinovo ulje i svježina , dobitna su kombinacija. Crni rižoto, domaća tjestenina s kvarnerskim škampima, orada, zubatac ili kovač pečeni na gradelama samo su dio ponude koja će 18. i 19. srpnja oživjeti u okusima antike:

Moretum , namaz od sira, ribe i ulja poslužen uz domaći kruh s maslinama i mirisnim začinima

, namaz od sira, ribe i ulja poslužen uz domaći kruh s maslinama i mirisnim začinima Sardella in honorem Dionysi (Sardela u čast Dionizu) donosi zanimljive okuse svježe ribe u kombinaciji s medom i orahom

(Sardela u čast Dionizu) donosi zanimljive okuse svježe ribe u kombinaciji s medom i orahom Squillae cum melle donose pravu rapsodiju okusa kozica i meda

donose pravu rapsodiju okusa kozica i meda Tibia agni ad gustum Apicii jelo je koje donosi pravu dozu mediteranskog hedonizma

jelo je koje donosi pravu dozu mediteranskog hedonizma Ficus, ili jednostavno – smokva, slavi ovu mediteransku poslasticu u jednostavnom, ali jednako delikatnom desertu

Foto: Restoran Rivica

Uvijek na gastronomskoj karti

Restoran Rivica nudi ono najbolje – prepoznatljive okuse Mediterana koje svi volimo i poznajemo, ali ne boji se eksperimentirati s novim okusima i ponudom koja će oduševiti i one najzahtjevnije. Jer kada spojimo vrhunsku gastronomsku ponudu s lokacijom i uslugom, ne čudi što je restoran Rivica pravi biser Jadrana koji morate posjetiti i koji će vas uvijek iznova oduševiti.