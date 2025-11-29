Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
mljac!

RECEPT DANA TikTok luduje za domaćim kebabom! Evo kako ga i vi možete napraviti

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
29.11.2025.
u 07:04

Domaći kebab savršen je izbor za sve koji žele uživati u omiljenom jelu bez odlaska u kebabdžinicu i čekanja u dugim redovima

Domaći kebab savršeno je rješenje za sve koji žele uživati u omiljenom jelu bez odlaska u kebabdžinicu i čekanja u dugim redovima. Umjesto da izlazite iz kuće, kebab možete pripremiti sami i brzo, jednostavno i uz sastojke koje volite. Osim što je praktičniji, domaći kebab često ispadne i ukusniji, a možete ga prilagoditi vlastitom ukusu do najsitnijeg detalja. Danas se sve više recepata širi društvenim mrežama, a posebno TikTokom gdje jednostavni i kreativni kulinarski trikovi mogu brzo postati viralni.

Takvi recepti često osvajaju korisnike svojom jednostavnošću, vizualnom privlačnošću i neobičnim pristupom poznatim jelima, inspirirajući ljude da ih isprobaju i dijele s drugima. Domaći kebab sve je popularniji izbor za ljubitelje brzih, ali ukusnih jela jer omogućuje kontrolu nad sastojcima i začinima te donosi intenzivan okus i miris u vlastitu kuhinju. Priprema kebaba kod kuće ne samo da je jednostavna, već i prilagodljiva jer možete birati između različitih vrsta mesa, povrća i umaka, stvarajući jelo koje je i hranjivo i sočno, a pritom autentično i aromatično. Recept za domaći kebab na svojem je TikTok profilu podijelila i Maja Jalšovec.

Sastojci:

  • 650 grama mljevene junetine
  • 1 veći crveni luk (izblendan)
  • sol
  • papar
  • češnjak u prahu
  • ljuta mljevena paprika
  • dimljena paprika
  • timijan

Priprema: U većoj posudi pomiješajte meso, luk, sol, papar, češnjak, ljutu i dimljenu papriku i timijan. Smjesu mijesite rukama nekoliko minuta dok ne postane kompaktna. Uzmite jedan papir za pečenje i na njega stavite smjesu, pa ju prekrijte drugim listom papira za pečenje. Zatim valjkom za tijesto razvaljajte smjesu što tanje možete. Nakon što ste zadovoljni debljinom mesa, uklonite gornji papir, a uz pomoć donjeg papira smjesu zarolajte u roladu.

@maja_jalsovec Kebab iz kućne radinosti - recipe by @MezeMike Sastojci 650 g mljevene junetine 1 veći crveni luk - izblendan sol papar češnjak u prahu ljuta mljevena paprika dimljena paprika timjan Peći na 220 stupnjeva oko 20 minuta #recept #hrana #doner #kebab ♬ original sound - Maja Jalšovec

Rolade zatim stavite na lim za pečenje i pecite ih na 220 stupnjeva oko 20 minuta. Nakon što su se rolade ispekle, pažljivo odmotajte papir za pečenje, a pečeno meso možete narezati na tanke trake ili ga natrgati na komade. Meso možete poslužiti u ugrijanim lepinjama, tortiljama ili pita pecivima te mu možete dodati povrće po izboru i omiljeni umak, kao i ljute začine koji će pojačati okus. Kebab poslužite odmah nakon pečenja.
Ključne riječi
TikTok kebab recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Vrijeme je za pametnu kupnju

Alles donosi najbolje Black Friday popuste, a ovo su proizvodi koje vrijedi uloviti

Black Friday popusti u Allesu savršena su prilika da dom opremite vrhunskom tehnologijom, i to po cijenama koje se ne viđaju često. Ovogodišnja ponuda posebno je zanimljiva jer uključuje uređaje koji mijenjaju rutinu nabolje: od savršene jutarnje kave, zdravijih obroka i brzog blendanja omiljenih smoothieja pa sve do besprijekorne slike na TV-u i pouzdanih rješenja za čuvanje hrane.

Učitaj još

Kupnja