RECEPT DANA TikTok luduje za domaćim kebabom! Evo kako ga i vi možete napraviti

Domaći kebab savršeno je rješenje za sve koji žele uživati u omiljenom jelu bez odlaska u kebabdžinicu i čekanja u dugim redovima. Umjesto da izlazite iz kuće, kebab možete pripremiti sami i brzo, jednostavno i uz sastojke koje volite. Osim što je praktičniji, domaći kebab često ispadne i ukusniji, a možete ga prilagoditi vlastitom ukusu do najsitnijeg detalja. Danas se sve više recepata širi društvenim mrežama, a posebno TikTokom gdje jednostavni i kreativni kulinarski trikovi mogu brzo postati viralni.

Takvi recepti često osvajaju korisnike svojom jednostavnošću, vizualnom privlačnošću i neobičnim pristupom poznatim jelima, inspirirajući ljude da ih isprobaju i dijele s drugima. Domaći kebab sve je popularniji izbor za ljubitelje brzih, ali ukusnih jela jer omogućuje kontrolu nad sastojcima i začinima te donosi intenzivan okus i miris u vlastitu kuhinju. Priprema kebaba kod kuće ne samo da je jednostavna, već i prilagodljiva jer možete birati između različitih vrsta mesa, povrća i umaka, stvarajući jelo koje je i hranjivo i sočno, a pritom autentično i aromatično. Recept za domaći kebab na svojem je TikTok profilu podijelila i Maja Jalšovec.

Sastojci:

650 grama mljevene junetine

1 veći crveni luk (izblendan)

sol

papar

češnjak u prahu

ljuta mljevena paprika

dimljena paprika

timijan

Priprema: U većoj posudi pomiješajte meso, luk, sol, papar, češnjak, ljutu i dimljenu papriku i timijan. Smjesu mijesite rukama nekoliko minuta dok ne postane kompaktna. Uzmite jedan papir za pečenje i na njega stavite smjesu, pa ju prekrijte drugim listom papira za pečenje. Zatim valjkom za tijesto razvaljajte smjesu što tanje možete. Nakon što ste zadovoljni debljinom mesa, uklonite gornji papir, a uz pomoć donjeg papira smjesu zarolajte u roladu.

Rolade zatim stavite na lim za pečenje i pecite ih na 220 stupnjeva oko 20 minuta. Nakon što su se rolade ispekle, pažljivo odmotajte papir za pečenje, a pečeno meso možete narezati na tanke trake ili ga natrgati na komade. Meso možete poslužiti u ugrijanim lepinjama, tortiljama ili pita pecivima te mu možete dodati povrće po izboru i omiljeni umak, kao i ljute začine koji će pojačati okus. Kebab poslužite odmah nakon pečenja.