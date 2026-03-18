RECEPT DANA Sočni jogurt kolač od limuna i malina: Lagani desert savršen za svaki dan

Ako volite osvježavajuće kolače koji nisu teški, ova kombinacija limuna, malina i jogurta pravi je pogodak. Kolač je mekan, lagano kiselkast i savršeno sočan, a priprema je jednostavna i uspijeva čak i onima koji nemaju puno iskustva u pečenju. Idealan je uz kavu, za vikend desert ili kada želite nešto slatko, a ne previše teško.

Sastojci:

250 g višenamjenskog brašna

200 g kristal šećera

240 g običnog jogurta

2 velika jaja

120 ml biljnog ulja

1 žlica limunove korice

2 žlice limunovog soka

150 g malina

1 žličica praška za pecivo

½ žličice sode bikarbone

½ žličice soli

Priprema: Zagrijte pećnicu na 175 °C. Kalup za tortu promjera oko 23 cm namažite i lagano pobrašnite. U velikoj zdjeli pomiješajte šećer, jogurt, jaja, ulje, limunovu koricu i limunov sok dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu. U drugoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i sol kako bi se sastojci ravnomjerno rasporedili. Postupno dodajte suhe sastojke u mokru smjesu i lagano miješajte samo dok se ne sjedine. Nemojte previše miješati kako bi kolač ostao mekan. Nježno umiješajte maline i rasporedite ih po smjesi. Smjesu ulijte u pripremljeni kalup i pecite 35–40 minuta, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ostavite kolač da se hladi u kalupu oko 10 minuta, zatim ga pažljivo izvadite i ohladite na rešetki kako se ne bi zalijepio.