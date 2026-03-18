RECEPT DANA Sočni jogurt kolač od limuna i malina: Lagani desert savršen za svaki dan

Ana Hajduk
18.03.2026.
u 09:30

Kolač možete posuti šećerom u prahu ili preliti laganom limun glazurom za još intenzivniji okus. Najbolji je kada se potpuno ohladi, jer tada postaje posebno sočan.

Ako volite osvježavajuće kolače koji nisu teški, ova kombinacija limuna, malina i jogurta pravi je pogodak. Kolač je mekan, lagano kiselkast i savršeno sočan, a priprema je jednostavna i uspijeva čak i onima koji nemaju puno iskustva u pečenju. Idealan je uz kavu, za vikend desert ili kada želite nešto slatko, a ne previše teško.

Sastojci:

  • 250 g višenamjenskog brašna
  • 200 g kristal šećera
  • 240 g običnog jogurta
  • 2 velika jaja
  • 120 ml biljnog ulja
  • 1 žlica limunove korice
  • 2 žlice limunovog soka
  • 150 g malina
  • 1 žličica praška za pecivo
  • ½ žličice sode bikarbone
  • ½ žličice soli

Priprema:  Zagrijte pećnicu na 175 °C. Kalup za tortu promjera oko 23 cm namažite i lagano pobrašnite. U velikoj zdjeli pomiješajte šećer, jogurt, jaja, ulje, limunovu koricu i limunov sok dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu. U drugoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i sol kako bi se sastojci ravnomjerno rasporedili. Postupno dodajte suhe sastojke u mokru smjesu i lagano miješajte samo dok se ne sjedine. Nemojte previše miješati kako bi kolač ostao mekan. Nježno umiješajte maline i rasporedite ih po smjesi. Smjesu ulijte u pripremljeni kalup i pecite 35–40 minuta, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ostavite kolač da se hladi u kalupu oko 10 minuta, zatim ga pažljivo izvadite i ohladite na rešetki kako se ne bi zalijepio.
