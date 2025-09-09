RECEPT DANA Kremasta, ukusna i mirisna: Domaća juha od gljiva

Topla, kremasta juha od gljiva jedno je od onih jela koje grije dušu i vraća uspomene na djetinjstvo i bakinu kuhinju. Osim što je savršena za hladnije dane, priprema se brzo i jednostavno, a pritom je puna bogatog okusa i mirisa koji dolazi od svježih gljiva. Bilo da je poslužite kao predjelo ili lagani glavni obrok uz domaći kruh, ova juha uvijek oduševi.

Sastojci:

500 g svježih gljiva (šampinjoni, vrganji, bukovače ili po izboru)

1 glavica luka

2 režnja češnjaka

2 žlice maslaca ili maslinova ulja

1 mrkva

1 krumpir

1 l povrtnog ili pilećeg temeljca

100 ml vrhnja za kuhanje (po želji)

sol i papar po ukusu

svježi peršin za posipanje

Priprema: Na maslacu ili ulju pirjajte sitno sjeckani luk i češnjak dok ne omekšaju. Dodajte narezane gljive te pirjajte dok ne omekšaju i puste sok. Umiješajte narezanu mrkvu i krumpir, zatim zalijte temeljcem. Kuhajte oko 20 minuta, dok povrće ne omekša. Dio juhe možete usitniti štapnim mikserom kako biste dobili kremastu teksturu, a drugi dio ostaviti s komadićima gljiva za bogatiji okus. Po želji dodajte vrhnje za kuhanje, začinite solju i paprom te kuhajte još par minuta. Poslužite toplo, posuto svježim peršinom i uz krišku domaćeg kruha.