RECEPT DANA Kremasta, ukusna i mirisna: Domaća juha od gljiva

Topla, kremasta juha od gljiva jedno je od onih jela koje grije dušu i vraća uspomene na djetinjstvo i bakinu kuhinju. Osim što je savršena za hladnije dane, priprema se brzo i jednostavno, a pritom je puna bogatog okusa i mirisa koji dolazi od svježih gljiva. Bilo da je poslužite kao predjelo ili lagani glavni obrok uz domaći kruh, ova juha uvijek oduševi.
Sastojci:
- 500 g svježih gljiva (šampinjoni, vrganji, bukovače ili po izboru)
- 1 glavica luka
- 2 režnja češnjaka
- 2 žlice maslaca ili maslinova ulja
- 1 mrkva
- 1 krumpir
- 1 l povrtnog ili pilećeg temeljca
- 100 ml vrhnja za kuhanje (po želji)
- sol i papar po ukusu
- svježi peršin za posipanje
Priprema: Na maslacu ili ulju pirjajte sitno sjeckani luk i češnjak dok ne omekšaju. Dodajte narezane gljive te pirjajte dok ne omekšaju i puste sok. Umiješajte narezanu mrkvu i krumpir, zatim zalijte temeljcem. Kuhajte oko 20 minuta, dok povrće ne omekša. Dio juhe možete usitniti štapnim mikserom kako biste dobili kremastu teksturu, a drugi dio ostaviti s komadićima gljiva za bogatiji okus. Po želji dodajte vrhnje za kuhanje, začinite solju i paprom te kuhajte još par minuta. Poslužite toplo, posuto svježim peršinom i uz krišku domaćeg kruha.