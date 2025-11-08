RECEPT DANA Dajte šansu ovoj zanemarenoj namirnici: Otkrivamo 6 jednostavnih recepata s korabom

Koraba, povrtnica koja je upravo ovih dana spremna za branje i degustaciju, posljednjih godina nepravedno je potisnuta s naših tržnica i stolova. Riječ je o zeljastoj biljci iz porodice kupusnjača čiji zadebljali, kuglasti 'stabljika-plod' krije hrskavu, sočnu teksturu i blago slatkast, paprenkast okus, pomalo nalik kombinaciji kupusa i mlade rotkve. Zelene i ljubičaste sorte jednako su ukusne, a mladi primjerci imaju nježnu koru koju možete jesti sirovu, dok je starije primjerke bolje skuhati. Koraba je nutritivno bogata: puna je vlakana, vitamina C, kalija i fitonutrijenata, a ima malo kalorija, zbog čega je idealna za lagane, ali zasitne obroke. Listovi su također jestivi: okusom podsjećaju na blitvu i šteta ih je baciti.

U kuhinji je koraba vrlo svestrana. Sirova je odlična za grickanje i salate, rezana na štapiće ili tanko naribana. Termičkom obradom dobiva kremastu mekoću; može se kuhati, peći, pirjati ili puniti. Za varijante nježnijeg okusa, združite je s limunom, jogurtom, svježim začinskim biljem, kao što su kopar, peršin i vlasac, ili s toplim začinima, kao što su kim, korijander, i curry, te orašastim notama maslaca i parmezana.

Za čuvanje je dovoljno odrezati listove. Donji dio biljke zamotati u papir ili vrećicu i držati u hladnjaku do dva tjedna. Ako je želite unaprijed pripremiti, ogulite, narežite na kocke i kratko blanširajte pa zamrznite. Tražite li održivu namirnicu, koraba je odličan izbor: dobro uspijeva u umjerenoj klimi, skromno troši vodu i raste kroz veći dio godine. U nastavku donosimo šest brzih ideja za jela s ovom ukusnom povrtnicom.

Salata od korabe s jogurtom i koprom: Naribajte 2 korabe i malo krastavca. Pomiješajte s grčkim jogurtom, limunom, koprom, soli i paprom. Po želji dodajte usitnjen češnjak i sjemenke suncokreta. Dodajte žlicu maslinova ulja i prstohvat mljevenog kima za puniji okus. Ako salatu ostavite 10–15 minuta u hladnjaku, koraba će otpustiti malo soka i sve će se bolje povezati.

Krem juha od korabe i krumpira: Na maslacu pirjajte luk, dodajte kockice korabe i krumpira, podlijte temeljcem. Kad omekša, usitnite, začinite muškatnim oraščićem i vrhnjem. Za svileniju teksturu protisnite kroz sitno cjedilo ili na kraju dodajte kockicu hladnog maslaca. Poslužite s kockicama prepečenog kruha ili prženim bademima za kontrast hrskavosti.

Pečena koraba s parmezanom i timijanom: Kriške korabe prelijte uljem, pospite solju, paprom i timijanom. Pecite na 220 °C do zlatnog ruba; na kraju umiješajte parmezan i malo limunove korice. Okrenite kriške na pola pečenja kako bi obje strane lijepo karamelizirale. Pri serviranju dodajte žlicu vrhnja ili jogurta s češnjakom.

Punjena koraba (mesna ili vege): Izdubite korabe, napunite smjesom mljevenog mesa ili leće s lukom, rižom i peršinom. Prelijte umakom od rajčice, poklopite i pecite dok sve ne omekša. Iskoristite izdubljenu pulpu: sitno je nasjeckajte i umiješajte u nadjev da pojačate sočnost. Pred kraj otklopite i posipajte ribanim sirom pa zapecite do rumene korice.

Pirjana koraba s graškom i maslacem: Kockice korabe kratko prepržite na maslacu s prstohvatom kumina, podlijte vodom, dodajte grašak, posolite i dovršite s peršinom. Ako želite više umaka, dodajte pola čaše temeljca i žličicu brašna razmućenu u malo vode. Kap-dvije limunova soka ili bijelog vina lijepo će osvježiti jelo i izvući slatkoću graška.

Wok koraba s tofuom i đumbirom: Na vrućem woku prepržite tofu, dodajte štapiće korabe i mrkve, đumbir, soja umak i sezamovo ulje. Završite dodajući mladi luk i sezam. Korabu i mrkvu narežite na jednake, tanke štapiće da se ispeku u 4–5 minuta bez gubitka hrskavosti. Za ljutkast štih dodajte čili pahuljice ili pastu sambal, a rižin ocat pri kraju za balans.