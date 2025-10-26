RECEPT DANA Krpice sa zeljem kao iz bakine kuhinje: Ovaj recept je sve što vam treba!

Krpice sa zeljem jedno su od onih jela koja vraćaju uspomene na djetinjstvo i kuhinju naših baka. Ovaj skroman, ali iznimno ukusan obrok potječe iz srednjoeuropske kuhinje i omiljen je u Hrvatskoj, Mađarskoj i Slovačkoj. Priprema se od jednostavnih sastojaka – tjestenine i pirjanog kupusa, a unatoč svojoj jednostavnosti, puni je bogatih, karameliziranih okusa. Ako želite pripremiti pravu domaću verziju, najbolje je koristiti svježe napravljene krpice, ali i kupovna tjestenina može poslužiti. Evo kako ih možete napraviti kod kuće!

Za domaće krpice sa zeljem: 250 g glatkog brašna, 1 jaje, prstohvat soli, 50 ml mlake vode (po potrebi)

Za ostatak jela:

1 glavica svježeg zelja (srednje veličine)

2 žlice svinjske masti ili ulja

1 žličica šećera

Sol i papar po ukusu

½ žličice mljevene crvene paprike (po želji)

Priprema: U zdjeli pomiješajte brašno, sol i jaje. Postupno dodajte mlaku vodu dok ne dobijete glatko, čvrsto tijesto. Tijesto zamotajte u prozirnu foliju i ostavite da odmori 20-ak minuta. Razvaljajte ga na pobrašnjenoj površini u tanki list, pa izrežite na male kvadratiće (krpice). Kuhajte ih u posoljenoj vodi dok ne omekšaju, a zatim ih ocijedite i isperite hladnom vodom. Kupus očistite i sitno naribajte ili narežite na tanke trakice. U dubljoj tavi zagrijte mast ili ulje, dodajte šećer i pustite da karamelizira. Ubacite nasjeckano zelje, posolite i pirjajte na laganoj vatri dok ne omekša (15-20 minuta). Povremeno promiješajte. Po želji dodajte mljevenu crvenu papriku za bogatiji okus. U pirjano zelje umiješajte kuhane krpice i kratko ih propržite da se sjedine s kupusom. Začinite paprom i po potrebi dodajte još soli.