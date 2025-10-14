Naši Portali
RECEPT DANA Bez dizanja i čekanja: Napravite brze jogurt uštipke

@draganina.kuhinja/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
14.10.2025.
u 09:30

Uživajte u svakom zalogaju ovih mekanih uštipaka - jednostavnih, brzih i uvijek neodoljivo ukusnih, bez obzira poslužujete li ih slatke ili slane.

Ako tražite recept koji će vas podsjetiti na djetinjstvo i miris svježe prženog tijesta iz bakine kuhinje – ovi brzi jogurt uštipci su upravo to! Savršeni su kad vam se jede nešto jednostavno, a fino i domaće. Bez dizanja, bez čekanja – samo umijesite, razvaljajte i uživajte u mekanim, zlatno-prženim zalogajima koji su gotovi za manje od pola sata. Recept je podijelila food blogerica @draganina.kuhinja. Uživajte! 

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 200 ml jogurta
  • ½ žličice soli
  • 2 žlice ulja
  • 1 prašak za pecivo
  • 450 g brašna

Priprema: Umijesite glatko tijesto od navedenih sastojaka. Ostavite ga da odstoji oko 15 minuta. Razvaljajte tijesto i narežite ga na kockice ili oblike po želji. Pržite u dubokom, zagrijanom ulju dok ne dobiju zlatnu boju. Izvadite ih na papirnati ubrus da upiju višak masnoće i poslužite tople – same ili uz sir, ajvar, vrhnje ili džem.
