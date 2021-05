VIDEO Što sve skriva Samoborsko gorje koje privlači sve više izletnika

Naslonjeni su jedan na drugi i “susjedi” već stoljećima. A opet, Samoborsko je gorje od Žumberačkog drukčije kao dan i noć. Dok je Žumberak potpuno divlji, gorje iznad Samobora puno je pitomije, s pregršt označenih staza, uređenim planinarskim domovima i izletištima, a njegov jugoistočni dio, koji završava Plešivicom, priča je za sebe, prepuna vinograda koji se penju i do 400 metara nadmorske visine.

Što sve skriva Samoborsko gorje pročitati se može u sklopu priloga "Idemo na izlet", koji je danas izašao u sklopu Večernjeg lista, a tim povodom razgovarali smo i s Ivanom Alilović, direktoricom Turističke zajednice Zagrebačke županije. Ipak, treba biti oprezan jer na vrhu oštrih padina vijugaju uske ceste na kojima se nevještim vozačima teško mimoići pa treba voziti oprezno.

Ako se sretnete, a vozila se ne mogu mimoići, često se zna dogoditi da jedan od vas mora u rikverc do prvog ugibališta, što zna biti prilično zahtjevno u takvim uvjetima, a nije isključeno i da će suvozač morati viriti s glavom van ne bi li navigirao i govorio koliko ste blizu ruba. No sve su to čari Samoborskog gorja, koje iz godine u godinu privlači sve veći broj planinara i izletnika, a odredište je to koje je bilo cilj prvog organiziranog izleta 1875. godine pa stoga ne čudi da ovo gorje i grad podno njega zovu “kolijevkom planinarstva”.

Priču o prvom izletu donosimo upravo u prilogu, a tu su i druge iz povijesti, poput one o Ilirki Dragojli Jarnević, prvoj alpinistici koja se bosa popela na Okić, ili o Hrvatskom planinarskom društvu “Japetić”, čiji su članovi prokrčili dobar dio staza. Tu su i priče o utvrdama, izletištima, vrhovima, legendama, ali i o biljnom i životinjskom svijetu, u sklopu koje možete pročitati tko se sve šeće ovim gorjem. No da se ne biste susreli, primjerice, a medvjedom i ostalim vrstama, bitno je ništa ne bacati, pogotovo ne hranu. Čak će i papir u kojem je bila salama još danima privlačiti životinje, kao i odbačena konzerva. Pročitajte i o Grgosovoj špilji, rudniku sv. Barbare, a detalje potražite u prilogu "Idemo na izlet - Samoborsko gorje".