Putnica vrisnula od užasa kada je vidjela što drugi putnik pokušava napraviti u zrakoplovu

Mnogima let zrakoplovom nije nimalo ugodan, a dok se kabinsko osoblje trudi ugoditi svakom putniku i učiniti svaki let što ugodnijim, neki putnici se "pobrinu" da to i ne ide tako lako.

Naime, jedna putnica vrisnula je od šoka, prestravljena, zbog poteza drugog putnika u zrakoplovu EasyJeta koji je bio na letu iz londonskog Gatwicka, a koji je sletio u talijanskoj PIsi.

Putnik u tridesetim godinama bio je nervozan i imao je na sebi težak kaput, svjedočili su putnici. U jednom je trenu krenuo prema toaletu gdje se zadržao oko minute.

Kada je izašao, uputio se prema izlazu za hitne slučajeve i zgrabio ručku te pokušao otvoriti vrata. Kabinsko osoblje upozorilo ga je da prestane to radi te da se vrati na svoje sjedalo, a ostali putnici u panici počeli su vikati i plakati.

Nekoliko putnika pridružilo se stjuardima i pokušalo pomoći odgurnuti muškarca s vrata za hitne slučajeve te su ga uspješno vratili na njegovo sjedalo.

Nekoliko žena koje su sjedile oko njega zamoljene su da se premjeste na druga sjedala kako bi muškarci mogli sjesti pored problematičnog putnika i paziti da ne ponovi isto.

Muškarac je ostao na svom sjedalu sve do slijetanja, a putnici su ostali u zrakoplovu dok nije stigla policija. Srećom, vrata zrakoplova nije moguće otvoriti iznutra tijekom leta zbog sigurnosnih razloga.

