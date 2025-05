Punica im zagorčavala život nakon rođenja bebe, ono što je zet učinio oduševilo je internet

Odnosi između punica i zetova često su složeni i ispunjeni različitim očekivanjima, navikama i granicama. Dok neki razviju blisku i podržavajuću vezu, drugi se suočavaju s nesuglasicama koje mogu narušiti obiteljsku harmoniju. Posebno osjetljivo razdoblje dolaska prinove često dodatno naglasi te napetosti. Upravo jedan takav slučaj podijelio je nedavno jedan zet na Redditu, koji je odlučio zaštititi svoju obitelj poduzimanjem odlučnih koraka, otkriva People.

Taj 29-godišnji muškarac kaže da je uzeo stvar u svoje ruke kada je njegova punica prekoračila granice gostoprimstva. Konkretno, spakirao je njezine stvari i izveo je iz kuće. U objavi podijeljenoj na Redditu, muškarac piše da je njegova supruga nedavno rodila nakon rizične trudnoće, a njezina se majka pojavila nekoliko dana nakon što su donijeli bebu kući, unatoč tome što njih dvije nisu pretjerano bliske, prenosi People.

'Nevoljko smo pristali da ostane nekoliko dana jer je inzistirala da će biti od velike pomoći', piše on. 'Sve je djelovalo u redu dok nisam počeo primjećivati neke stvari. Primjerice, primijetio sam da kritizira moju suprugu dok doji, pita kada ćemo jesti pravi obrok umjesto da naručujemo hranu (i ja kuham kad stignem, ali radim od kuće i brinem se i za bebu i za suprugu), ljubi bebu protivno željama moje supruge i mene... popis je poduži', otkriva novopečeni otac.

Dodaje da je mogao primijetiti kako je njegova supruga uzrujana zbog majke, ali nije htjela prekoračiti granice. 'Sinoć, dok smo razgovarali, supruga je jednostavno briznula u plač i mene je to razbjesnilo', dodaje. 'Nešto iza ponoći, dok su svi spavali, spakirao sam punici stvari i probudio je te rekao da joj mogu srediti hotel i prijevoz, ali da ovdje više ne može ostati jer to stvara prevelik stres mojoj supruzi, pogotovo sada, i da više ne mogu mirno gledati to nepoštovanje.'

Dodaje kako ju je ispratio van iako se opirala, ali odbila njegovu ponudu i otišla sama. 'Ujutro sam sve objasnio supruzi, koja iznenađujuće nije bila ljuta na mene, već je rekla da joj je laknulo', napisao je muškarac. Ipak, neki članovi obitelji njegove supruge sada su 'podijeljeni' oko cijele situacije, dodaje.

No, korisnici Reddita čvrsto su stali na stranu muža, a jedna je žena primijetila da joj je situacija zapanjujuće poznata. 'Bravo!! Voljela bih da je moj muž to napravio svojoj majci kad smo dobili prvo dijete. Porod je bio jako težak, a ona je došla sa svojom prijateljicom i nije ništa pomogla oko bebe, a očekivala je da je zabavljam dok sam se ja samo željela odmoriti i povezati s djetetom', napisala je žena. Netko je pak dodao: 'Ti si muž godine, nema dalje.'

