Psihologinja savjetuje: Potrudite se ostati smireni nakon potresa i olakšajte si ovim savjetima

Prije nešto više od 9 mjeseci Zagreb i okolicu probudio je jak potres, a isti scenarij ponovio se i danas - u 6 i 28 pogodio je Petrinju i okolicu Siska. Potres se osjetio u Zagrebu, ali i šire, a prema EMSC-u bio je magnitude 5,1.



Ljudi osjećaju veliki strah i uznemirenost čak i kada su u pitanju manji potresi, a psihologinja Mirjana Krizmanić podijelila je kako se nositi s ovom teškom situacijom te kako se smiriti nakon ponovnih potresa.



Na pitanje kako ostati pribran i ne paničariti, psihologinja kaže: "Iskreno, prvi odgovor koji mi pada na pamet kad me pitate kako se nositi s ovom groznom situacijom jest – ne znam. No, mogu vam reći što sama činim i što mi znatno pomaže."

Gospođa Teodora zbog potresa u ožujku ne može živjeti u svom stanu u Palmotićevoj:

Prvo, ako su bilo kakve stvari pale sa zidova, ormara i polica, ona ih pokupi i pospremi. Preporučuje da se ugase svi suvišni kanali informiranja i da se ljudi usredotoče samo na one službene. Smatra da Nacionalni stožer civilne zaštite jako dobro, stručno i bez panike obavještava sve građane te da su njihove informacije sasvim dovoljne da biste bili informirani, i dobili odgovarajuće preporuke sa zaštitu.



"Klonite se i poruka koje kažu da nam to Bog šalje opomenu ili da nam se Zemlja osvećuje te da nam slijedi apokalipsa. Sve te proročanske poruke nisu dobronamjerne, a pogotovo ne znanstveno utemeljene", upozorila je Krizmanić za 24sata.



"Stručnjaci ističu da nitko ne može predvidjeti kako će se stvari razvijati, pa se tome jednostavno moramo prilagoditi i voditi računa samo o tome da za slučaj potrebe budemo spremni. U međuvremenu, koncentrirajte se na uvođenje reda – čišćenje onoga što možete očistiti, a da pritom ne ugrozite vlastitu sigurnost. Naime, u stanju stresa i šoka nije dobro primiti se nekog posla tijekom kojega se možemo ozlijediti, primjerice rezanja luka, pa to ostavite za poslije, a posvetite se onome što možete obaviti 'bez razmišljanja' - slaganju ormara, pranju prozora i slično. Tako ćete imati osjećaj kontrole barem nad onim što možete kontrolirat."



Osim toga, psihologinja napominje da ne zaboravite u ovim teškim trenutcima misliti na prijatelje i obitelj. "Uzmite telefon u ruke i nazovite roditelje, starije susjede, prijatelje... Pomoći ćete im da se lakše nose sa situacijom, ali i sami sebi time ispuniti dan i nahraniti dušu."

Nadzornim kamerama zabilježen trenutak potresa, čuje se glasna tutnjava: