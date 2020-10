Prvi vestern-ranč: Ljubav prema prirodi i hrani na obroncima Vukomeričkih gorica

Kada su se zasitili proizvodnje tračnih pila, posla od kojeg su stvorili ugodan život, supružnici Draženka Borak i Darko Delić odlučili su uložiti u hobi. Odmalena Draženka Borak voli konje, a uz jahanje je i odrasla, no njenu strast Delić nije dijelio. Tzv. englesko jahanje i preskakanje prepona činilo mu se prepompoznim. Jednom prilikom, na sajmu konja, uočio je drukčiju vrstu jahanja.

Foto: Filip Kos/Pixsell

Šank i terasa u šumi



– Dečki u kariranim košuljama i kaubojkama jahali su uz Brucea Springsteena na tzv. paint konjima, pravim kaubojskim. A ja sam se odmah vidio u njihovoj ulozi – kaže Delić.



Bio je to početak sasvim novog svijeta, reći će Draženka Borak, a ubrzo su počeli podizati prvi vestern-ranč u Hrvatskoj. Prošlo je četiri godine otkako su otvorili “Cowboy”, a s vremenom su se profilirali kao izletište za mlade obitelji s djecom, koje tamo dolaze uglavnom vikendima, dok tijekom tjedna organiziraju team buildinge.



– I aktivnosti koje nudimo na team buildinzima su tematske – imamo mehaničkog bika, kaubojsko boćanje, kako mi zovemo bacanje potkova, a posebna je atrakcija ljudski stolni nogomet – govori Dominik Delić, Darkov sin, kojeg djelatnici od milja zovu “mladi gazda”. Na četiri hektara zemljišta u Markuševcu Turopoljskom, na deset minuta od Novog Zagreba, tamo se šeće 20 konja, o njima se brine i jednak broj zaposlenih, a klinci posebno uživaju u parkovima postavljenima pokraj restorana uređenom u stilu “saloona”.

Foto: Filip Kos/Pixsell

– Prije dvije godine napravili smo i vanjski šank u šumi s terasom, što se pokazalo kao dobar potez s obzirom na situaciju koja nas je na proljeće zatekla kao posljedica koronavirusa – govori Dominik i dodaje da su uredili i označili dvije staze za šetanje po Vukomeričkim goricama, na čijim se obroncima ranč nalazi.



– Restoran je dovoljno velik da možemo poštovati sve mjere Nacionalnog stožera, a da ne osjetimo toliki pad prometa. I uspijevamo, i to bez da smo ikoga otpuštali – kaže Dominik. Konji se vikendom mogu i jahati, cijena šetnje je 30 kuna, a vrijeme je od pet do osam minuta, ovisno o raspoloženju konja. Organiziraju i škole jahanja, a djeci je posebna atrakcija poni Diksi i šareni konj Kodi.



– Uvijek za njega pitaju, fora im je jer ima oči u dvije različite boje. To je definitivno naš najpoznatiji konj – kaže Dominik.

Foto: Filip Kos/Pixsell

Izdašne porcije



A osim ljubavi prema konjima, na ranču, kažu, dijele i ljubav prema hrani.



– Svaki naš recept pomno je osmišljen i povezan s interijerom i eksterijerom prostora kako bi sva čula uživala – kako u čarobnom pogledu na prirodu, konje i šumu tako i u zvukovima country-glazbe – kažu u “Cowboyu”, gdje su rezervirani po tjedan dana unaprijed. Hit na meniju je “Burger Texas”, od čistog junećeg mesa, čija je cijena 76 kuna, ili “Buffalo chicken wings”, blago pikantna pileća krilca koja koštaju 75 kuna.



– U principu prosječna cijena menija je od 60 do 70 kuna, a porcije su iznimno izdašne – zaključuje Dominik.

Foto: Filip Kos/Pixsell

Foto: Filip Kos/Pixsell

