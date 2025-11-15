Pronašla je tajna vrata tijekom renovacije kuće i razotkrila misterij star 80 godina

Zamislite da hodate kroz svoj dom i iznenada otkrijete tajna vrata koja ranije niste primijetili. Iza njih se krije nešto neočekivano: skriveni prolaz, zaboravljeni prostor ili možda tragovi prošlih života. Takvi otkrića pretvaraju svakodnevni dom u mjesto misterija i avanture gdje svaka soba može skrivati priču koja čeka da bude otkrivena. Stare kuće mogu skrivati ​​izvanredne tajne unutar svojih zidova, ali jedna žena koja je renovirala svoj dom otkrila je nešto zaista neočekivano kada je naišla na skrivena vrata.

Obojena istom bijelom bojom kao i okolni zidovi, vrata su bila praktički nevidljiva, a samo je mala šarka služila kao jedini trag da vrata nisu samo dio zida. Isječak, koji je podijelio SoPo Cottage profil na Instagramu, zabilježio je ženine pokušaje da silom otvori vrata. Objasnila je da se muči jer očito godinama nitko nije pristupao tome, pa je vrata bilo teško pomaknuti. Koristeći malu polugu, žena ih je na kraju uspjela otvoriti te je ostala zapanjena onim što se nalazilo iza njih, piše Mirror. "Skrivala" su uski ormarić s nekoliko polica.

Dok je većina polica bila prazna, dvije su bile pune drevnih limenki i boca koje su, čini se, ostale netaknute desetljećima. Dok ih je podizala da bi pregledala neobične posude, žena je otkrila još jedno zapanjujuće otkriće, a to su lijekovi namijenjeni ublažavanju simptoma zatvora. Pregledala je i bocu ricinusovog ulja, a zatim zagonetni "eliksir" koji se prodavao kao laksativ. Kada je proučila jednu od limenki, tada je uspjela otprilike odrediti starost kolekcije, otkrivši zalihe za kliničko ispitivanje Senokota, danas dobro poznate marke laksativa.

Senokot se prvi put pojavio početkom 1950-ih kao granule s okusom čokolade, što sugerira da su zalihe laksativa za klinička ispitivanja mogle biti distribuirane još 1940-ih, čime se starost ormarića procjenjuje na između 70 i 80 godina. "Ovo mora biti iz vremena kada je kuća tek sagrađena i mora biti iz 40-ih ili 50-ih zbog Senokota. To je ormar protiv zatvora! Kakva fora! Obožavam to", rekla je žena.

Iako je Senokot lansiran početkom 1950-ih, ostao je britanski brend i nije jasno kada je točno proizvod stigao na mjesta poput Sjeverne Amerike gdje je žena pronašla lijekove. Klinička studija, objavljena u časopisu "Canadian Medical Association Journal" 1963. godine, istražila je upotrebu Senokota među dojiljama da bi se procijenio njegov potencijalni negativni utjecaj na stolicu dojenčadi, stoga je vjerojatno da je prethodni vlasnik kuće bio dio ovog ispitivanja.