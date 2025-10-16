VIDEO Muškarac otkrio tajne tunele i sobe ispod svoje kuće: 'Kao iz horora'

Ponekad se ispod naših domova ili dvorišta krije mnogo više nego što mislimo. Ljudi su tijekom godina otkrivali najrazličitije skrivene prostorije, od starih podruma i skloništa, do tajnih tunela i napuštenih soba koje su desetljećima bile zaboravljene. Takva otkrića često izazovu znatiželju, ali i nelagodu, jer nikada ne znate što bi se moglo skrivati ispod vaših nogu. Tako je jedan muškarac doživio šok života nakon što je otkrio mrežu tunela i soba ispod svoje kuće, što ga je natjeralo da preispita sve što je mislio da zna o svojoj nekretnini.

U objavi na Redditu podijelio je fotografije podzemnog sustava tunela i jezivih prostorija u koje su oni vodili. "Ima mnogo zaprljanih deka, možda i s tragovima krvi. Tuneli samo nastavljaju dalje, možda ih ima pet? Neke prostorije imaju struju, a u drugima teče voda", napisao je muškarac. Nakon što je neko vrijeme lutao dolje, podijelio je kako je postalo teško disati zbog plijesni i stajaće vode koja se nakupljala godinama, piše Daily Express. "Ima toliko plijesni. Dolje sam snimao DJ set sat vremena i imam osjećaj da mi pluća od tada više nisu ista. Ako postanem prvi zaraženi u sljedećoj kugi, neka se zna da mi je žao", objasnio je.

Jedan korisnik podijelio je upozorenje: "Ne gledaj Barbarian", upozorio je jedan korisnik. "Bilo mi je drago što sam te poznavao", napisao je drugi. "Ovo je kao scena iz Barbariana", primijetio je treći. "Čestitke. Sad imaš vlastiti prostor za torturu", našalio se četvrti. Naime, u filmu Barbarian iz 2022. godine mlada žena otkriva da dijeli iznajmljeni dom koji je rezervirala s nepoznatom osobom i u strahu završi zaključana u podrumu prije nego što naiđe na skrivene hodnike koji vode do jezive sobe.

"Trebao bi potpuno očistiti to mjesto i pretvoriti ga u dobar bar ili prostor za druženje. Potpuno mogu zamisliti bar s nekoliko sofa u tom prostoru. Iako, ta plijesan možda nije najbolji osvježivač zraka za goste, ali to je samo moje mišljenje", napisao je korisnik. No, autor objave ne misli da će išta učiniti s dodatnim prostorom jer bi ga previše koštalo pretvoriti u nešto vrijedno budući da je prostorija puna prljavštine i vlage.

"Zanimljivo. Izgleda da si pronašao staru ugljenu sobu. Primjećuje se da je netko uložio trud u ovu prostoriju, što se vidi na posljednjoj fotografiji. Postoji rasvjeta, strop je ojačan. Posljednja fotografija pokazuje izolacijsku omotnicu na cijevima koja ne izgleda kao staklena vuna. Teško je odrediti od kojeg je materijala. Ne izgleda kao azbest, budući da je više u obliku tkanine, ali ipak treba biti oprezan u radu oko toga", primijetio je jedan korisnik.