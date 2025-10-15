Mnogi Hrvati imaju ovaj simbol na svojim automobilima: Evo što on znači

U gužvi zagrebačkog jutarnjeg prometa, ili na autocesti prema Splitu, sigurno ste primijetili malu naljepnicu u obliku ribe na stražnjem braniku automobila ispred vas. Često crna ili bijela, jednostavna i neupadljiva, ona nije znak ljubavi prema ribolovu niti podsjetnik na omiljenu riblju specijalnost. Radi se o drevnom kršćanskom simbolu poznatom kao Ichthys – grčkoj riječi za "ribu" koja krije duboko vjersko značenje. U Hrvatskoj, ovaj simbol sve češće krasi automobile vjernika, postajući vidljivo svjedočanstvo vjere u svakodnevnom životu.

Ichthys nije modernog izuma – njegova priča počinje još u 2. stoljeću nove ere, u vrijeme kada su rano kršćane progonili Rimljani. U doba cara Nerona i Decija, javno ispovijedanje vjere moglo je značiti mučenje ili smrt. Zato su kršćani razvili tajne simbole za međusobno prepoznavanje. Jedan od njih bila je riba: susretni putnik bi na tlo nacrtao luk oblika ribe, a ako bi drugi nacrtao drugi luk, obojica bi znali da dijele istu vjeru.

Zašto baš riba? Grčka riječ ἰχθύς (ichthýs) nije samo naziv za ribu, već i akrostih – kratica koja glasi: Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr (Isus Krist, Sin Božji, Spasitelj). Svako grčka slova predstavlja početno slovo ove kristološke ispovijedi vjere. U Novom zavjetu, riba se pojavljuje u brojnim čudima Isusa – od hranjenja gomile ribama i kruhovima do poziva učenika da postanu "ribari ljudi". Simbol je tako postao metafora za vjernike kao dijelove Kristovog tijela, a ponekad se povezuje i s pričom o Joni u ribljoj utrobi, simbolizirajući uskrsnuće.

Nakon što je kršćanstvo postalo službena religija Rimskog Carstva pod Konstantinom 313. godine (Milanedikt), Ichthys je izgubio potrebu za tajnošću i postao otvoreni simbol u umjetnosti, katakombama i crkvama. Međutim, ponovno je oživio u 20. stoljeću, posebno 1970-ih, kao dio evangelizacijskog pokreta. Na Aquarius Rock Festivalu u Australiji 1973. simbol je postao ikona modernog kršćanstva, a danas ga vidimo na majicama, nakitu – i, naravno, na automobilima.

U Hrvatskoj, gdje više od 80 posto stanovnika pripadaju Katoličkoj crkvi, Ichthys je postao popularan način da se vjera pokaže svijetu – a ne samo u crkvi, već i na cesti. Naljepnice se prodaju u vjerskim knjižarama poput Verbuma za samo nekoliko eura, a često ih dobijete i kao dar na misama ili u župama.