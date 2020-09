Pronašao je igračke za seks svoje supruge, pa se osjeća poniženo: 'Volio bih da me prvo pitala...'

"Draga Deidre, pronašao sam kod svoje supruge neke igračke za seks. Kada sam ju davno prije pitao hoćemo li ih isprobati nije bila za to, a sada odjednom ima svoje - bez mog znanja. Zanima me koliko dugo ih koristi... Volio bih da me prvo pitala je li me to smeta, ako je već promijenila mišljenje o tome. Mogli smo ih uostalom zajedno kupiti. Brine me to i osjećam se loše, možda ju više ne mogu zadovoljiti.", požalio se anonimni 44-godišnjak psihoterapeutkinji na svoju tri godine mlađu suprugu.

"Tenzije su s obje strane trenutno. Recite joj to sve, ali na miran način. Pitajte možete li joj se pridružiti u zabavi s igračkama. Zapamtite da nema ništa loše u tome da se svaka strana povremeno zadovolji samostalno", odgovorila mu je Deidre.

