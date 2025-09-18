Produžite vijek trajanja namirnica uz ovih 6 jednostavnih trikova za skladištenje hrane

Pravilno skladištenje hrane ključno je za očuvanje njezine svježine, kvalitete i nutritivne vrijednosti. Odabirom pravih metoda možete spriječiti pojavu plijesni, produljiti vijek trajanja namirnica i smanjiti nepotrebno bacanje hrane jer nema ništa frustrirajuće od otkrića da vam se hrana pokvarila i upljesnivila prije nego što ste je imali priliku pojesti. Iako većina ljudi zna osnovne trikove za čuvanje hrane da bi ona dulje trajala, postoje neke metode čuvanja hrane za koje je dokazano da produžuju trajnost određene hrane, čineći je dulje vremena svježom.

Ako niste sigurni kako najbolje čuvati hranu ili želite znati kako možete spriječiti kvarenje svježe hrane, Caroline, na TikToku poznatija kao "Neat Caroline", podijelila je svojih šest najboljih trikova za čuvanje namirnica koje možete primijeniti u svom domu da bi vaša hrana dulje trajala, piše Daily Express.

1. Nemojte čuvati mlijeko u vratima hladnjaka: Iako se čuvanje mlijeka u vratima hladnjaka čini kao razumna ideja, to nije idealna opcija ako želite da mlijeko ostane svježe što je dulje moguće. "Držite mlijeko dalje od vrata hladnjaka i na gornjoj ili srednjoj polici", rekla je Caroline te je dodala da će te police pomoći da mlijeko dulje ostane svježe. Naime, različiti dijelovi hladnjaka imaju različite temperature. Budući da se vrata često otvaraju, ona su izložena sobnoj temperaturi, što ih čini najtoplijim dijelom hladnjaka. Umjesto toga, trebali biste nastojati staviti mlijeko i druge mliječne proizvode na gornje ili srednje police..

2. Čuvajte orašaste plodove u posudama: Ako želite izvući maksimum iz svojih orašastih plodova, važno ih je pravilno čuvati. Mnogi ljudi drže orašaste plodove na sobnoj temperaturi, baš kao što to rade supermarketi, ali to je zapravo pogrešna tehnika za održavanje svježine orašastih plodova. "Orašaste plodove i sjemenke čuvajte u hermetički zatvorenim posudama u hladnjaku da biste ih dulje održali svježima", rekla je Caroline. Tako će orašasti plodovi ostati svježi i do šest mjeseci. Hladnoća hladnjaka spriječit će razgradnju nezasićenih masti u orašastim plodovima i sjemenkama, što će u konačnici usporiti kvarenje.

3. Stavite sir u papir za pečenje: Iako većina ljudi zna da sir treba čuvati u hladnjaku, neki stručnjaci preporučuju da se sir umota u papir za pečenje da bi dulje ostao svjež i da bi se spriječila pojava plijesni. "Držite sir umotan u papir za pečenje jer mu on omogućuje da 'diše', a istovremeno sprječava razvoj plijesni", objasnila je Caroline u svom videu. Papir za pečenje ili voštani papir omogućit će siru da diše i spriječiti nakupljanje dodatne vlage.

4. Premjestite bobičasto voće u staklenu posudu: "Da biste bobičasto voće održali svježim, obložite staklenu posudu papirnatim ručnikom koji upija vlagu i sprječava pojavu plijesni", savjetovala je. Zatim stavite staklenu posudu u hladnjak da bi voće dulje trajalo. Također, nemojte prati bobičasto voće prije spremanja u hladnjak, već ga perete samo kada ga želite jesti jer dodatna vlaga može uzrokovati truljenje ili pljesnivost.

5. Koristite slani maslac ako ga čuvate na sobnoj temperaturi: "Ako volite maslac sobne temperature, koristite slani umjesto neslanog da bi dulje trajao", rekla je kao svoj peti savjet. Sol u maslacu djeluje kao konzervans, usporavajući rast mikroba i sprječavajući da se maslac brzo pokvari. Međutim, ako je vaša kuhinja topla ili se maslac ne koristi unutar nekoliko tjedana, najbolje ga je čuvati u hladnjaku da biste spriječili njegovo kvarenje.

6. Čuvajte svježi đumbir u plastičnoj vrećici: "Stavite đumbir u plastičnu vrećicu iz koje ste istisnuli zrak i spremite ga u ladicu za povrće. Tako ćete spriječiti ulazak kisika i vlage", rekla je Caroline te je dodala će to pomoći đumbiru da ostane svjež dulje vrijeme. Možete ga i zamrznuti, što će mu omogućiti da ostane svjež mjesecima.