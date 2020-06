'Privlače me žene, ali volio bih probati seks s muškarcem. Moja žena zna za to...'

Sretno oženjen 41-godišnji muškarac obratio se savjetnici Deidre jer već neko vrijeme osjeća želju da isproba seks s muškarcem. "Već sam nekoliko puta dogovorio susret s muškarcima, ali uvijek otkažem u zadnji tren. Zbunjen sam oko svoje seksualnosti. Privlače me i uzbuđuju žene, ne muškarci, ali želim probati seks s jednim." Gleda puno gay pornografije, ne želi prevariti ženu, ali odnose imaju tek dva puta mjesečno.

"Sviđa mi se nositi donje rublje i eksperimentirao sam s raznim igračkama. Moja žena zna za to, ali ne uzrujava se - zna da onda neću nju tražiti da se seksamo."



"Ne biramo tko će nas privlačiti, hoćemo li biti hetero ili gay, ali to ne opravdava čin prevare", odgovorila mu je Deidre. "Tvoja supruga prihvaća tvoje eksperimentiranje i mnogi bi ti zavidjeli na tome, ali nemoj uništiti svoj život samo zbog iskustva s muškarcem. Mogao bi biti jako usamljen s obzirom na to da te muškarci ne privlače tako da bi s njima zasnovao vezu ili neki dublji odnos."