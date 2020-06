'Seks s majčinom najboljom prijateljicom je odličan, ali trebam li priznati sve majci?'

“Oboje jako uživamo u tome i nikome ne smetamo, ali znam da bi moja majka poludjela da sazna istinu. Imam 29 godina, a nakon što sam prekinuo s bivšom djevojkom, ponovno sam se uselio kod svoje majke. No onda je stigao koronavirus i moj posao bio je predaleko za svakodnevnu vožnju pa je moja majka organizirala da živim kod njezine najbolje prijateljice. Ona ima 45 godina, ali je jako seksi te je razvedena”, ispričao je on za The Sun.

Tijekom zajedničkog života, oboje su počeli pokazivati suptilne znakove da su zainteresirani za seks, ali nitko nije imao hrabrosti da pokrene stvar. Ipak, jedne noći, ona je skupila hrabrost i pozvala ga da spava s njom u krevetu. Od tada se seksaju gotovo svaki dan, ali on ne zna treba li prekinuti odnose ili nastaviti dalje. Kaže kako je ona odlična ljubavnica, ali zna da bi njegova majka ostala zgrožena.

Deidre mu je odgovorila: “Oboje ste odrasle osobe bez partnera, ali vidite li se s njom u dugotrajnoj vezi? Zvuči malo vjerojatno, a nastavak seksa samo povećava rizik da vaša majka sazna sve i ostane povrijeđena. Iako će vaš odnos s njom ostati dobar, vjerojatno ćete prekinuti odnos s njezinom prijateljicom. Ako znate da je samo seks, prekinite odnose i odselite se kad će to biti moguće. Ako mislite da ste u ozbiljnoj vezi, sve iskreno priznajte svojoj majci.”

