Ove stvari mogu se dogoditi vašem tijelu kada se prestanete seksati

Seks dokazano popravlja raspoloženje, a može i produljiti život, piše The Healthy. Ali što ako se ne seksate redovito ili uopće? Pozitivni učinak na zdravlje od neprakticiranja seksa ovisi od osobe do osobe, ali dogodit će se neke promjene, to je sigurno, tvrdi Sari Cooper, terapeutkinja za seks. Najčešće se događa da se smanji općenita želja za seksom, odnosno libido. "Neki ljudi se počnu osjećati malaksalo i osjećaju manju potrebu za seksom." Ipak, kod nekih se ta želja još više pojača. "Ili ne razmišljate o tome uopće, ili razmišljate stalno", kaže Lauren Streicher, autorica knjige 'Sex Rx: Hormones, Health, and Your Best Sex Ever'.



Osjećate se lošije psihički

Seks je pola fizička, pola mentalna aktivnost. "Ljudi imaju taj bliski kontakt tijekom seksa, kožom-na-kožu, a to je ujedno i prvi kontakt koji čovjek osjeti kad se rodi (novorođenče s majkom)", kaže Cooper. "Seksualna povezanost pruža partnerima takav kontakt i popravlja raspoloženje jer se proizvodi hormon oksitocin." Dr. Streicher ističe kako se ljudi bez seksa mogu osjećati lošije, psihički, ali to ne znači da će pasti u depresiju. "Ako ste zdrava osoba i odjednom ste prestali prakticirati seks, nema šanse da ćete postati depresivni zbog toga."

Sve više muškaraca povećava penis bez odlaska pod nož:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osjećate se nelagodno tijekom prvog seksa nakon dugo vremena

Neka istraživanja pokazala su da je redoviti seks bitan za zdravlje vagine nakon menopauze. "Ako se ne seksate redovito kako starite, možete iskusiti jaku bol tijekom prvog seksa nakon dugo vremena", tvrdi Cooper. Manje seksa, manje stimulacije, znači i manje prirodnog lubrikanta, a to dovodi do boli.



Osjećate da ste više (ili manje) pod stresom

"Ljudi koji su manje pod stresom više se seksaju, ali opet seks nije nikakav okidač za više ili manje stresa", kaže Streicher. Ako vas seks opušta i otklanja stres, onda tijekom apstiniranja može doći do povećane razine stresa kod vas. Jedno malo istraživanje provedeno u Škotskoj dokazalo je i da je visoki krvni tlak (kao reakcija na stres) niži kod onih koji imaju redoviti seks. Ipak, liječnica kaže i da je seks stresna aktivnost za neke žene. Ponekad im je bolno, ponekad nisu raspoložene.



Smanjite mogućnost infekcije

Ne iznenađuje činjenica da se smanjuje rizik od raznih infekcija jednom kada nemate seksualnog partnera. Tu se ne misli samo na neke ozbiljne bolesti već na gljivične infekcije koje su vrlo česte i na upale i infekcije mjehura. One se brzo prenose i razvijaju, a nisu nimalo ugodne.



Jači menstrualni grčevi

Seks pomaže u otklanjanju i smanjenju grčeva tijekom menstruacije. Iako još nije do kraja istražena ova teorija, dr. Streicher kaže: "Maternica je mišić i mnoge žene imaju kontrakcije dok doživljavaju orgazam, a to pomaže da krvi brže teče. Što brže i jače krvarite, to su grčevi manji, a cijela mjesečnica vjerojatno traje kraće. Također, raste razina endorfina što isto smanjuje grčeve.



Postajete manje inteligentni

Ok, nije baš da odjednom gubite pamet i inteligenciju, ali seks pozitivno utječe na znanje. Ljudi koji se redovito seksaju pokazali su bolje rezultate na testovima koji su mjerili razne vještine, uključujući verbalne - tvrdi istraživanje objavljeno u The Journals of Gerontology. Stručnjaci misle da je ova teorija povezana s proizvodnjom raznih hormona tijekom seksa.