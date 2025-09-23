Privatni istražitelj otkrio novi trik kojima se ljudi izvlače iz ljubavnih afera: 'Varanje nikad nije bilo lakše'

Varanje partnera jedno je od najosjetljivijih i najkompleksnijih pitanja u vezi, koje može duboko uzdrmati povjerenje i emocionalnu sigurnost. Iako razlozi za prevaru mogu biti različiti, od nezadovoljstva i dosade do traženja potvrde ili uzbuđenja, posljedice gotovo uvijek ostavljaju dugotrajan trag na oba partnera. Privatni istražitelj otkrio je kako varalice funkcioniraju i koliko je "lako" biti nevjeran partneru. Nevjera je nešto što nitko ne želi doživjeti, ali nažalost, to je nešto što se može dogoditi i čini se da je tehnologija to učinila lakšim nego ikad.

Prema riječima stručnjaka, preljubnici skrivaju svoju nevjeru na očigled, a sve se svodi na naizgled nevinu aplikaciju za pametne telefone. Paul Evans iz I-Spy Detectives primijetio je porast ljudi koji koriste aplikacije za dijeljeni kalendar da bi planirali svoje tajne sastanke, što im olakšava da to skrivaju od svojih partnera, prenosi Mirror. "Na površini to izgleda kao običan posjet zubaru ili poslovni sastanak, ali kada se dublje zaroni, ti unosi u kalendaru često su pokriće za nešto drugo. Otkrili smo slučajeve u kojima se ista vremenska oznaka koristi svaki tjedan, uvijek na drugoj lokaciji i bez ikakvog traga stvarnog rada iza toga", rekao je Evans.

Dodao je da je razotkrio "varalice" koje su otišle toliko daleko da su stvorile tajne kodove s detaljima o tome gdje će se sastajati, poput timskog ručka ili poziva klijentu. Dok su tekstualne poruke obično prvo mjesto koje sumnjivi partner traži, Evans je rekao da se one lako brišu, dok su aplikacije za kalendar bezopasnije.

Te aplikacije omogućuju skrivanje komunikacije, privatno dijeljenje ili čak slanje na nepotrebne e-mail račune, a da pritom ostanu nesumnjive, ali upravo se tu događa mnogo obmana. Evans je rekao da te aplikacije mogu biti na mobitelu mjesecima bez izazivanja sumnje jer sumnjivi partner neće dvaput razmisliti o obavijesti koja izgleda kao vezana za posao.

"Ako vam se čini da vaš partner uvijek radi kasno utorkom, ali nema poziva, e-mailova ni objašnjenja, vrijedi postaviti pitanja. Obrasci su najveći pokazatelj. Ne morate špijunirati, ali možete početi s izravnim pitanjima. Većina afera se razotkrije kad ljudi primijete male nesukladnosti", objasnio je Evans. Također je savjetovao da obratite pozornost na ponašanje koje je nekarakteristično za partnera, poput naglog postajanja zaštitničkim prema svom mobiteli ili kada rasporedi jednostavno ne počinju imati smisla.